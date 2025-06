Trump prohíbe la entrada de haitianos y ciudadanos de once países a EE. UU.

El presidente Donald Trump firmó hoy una nueva proclamación que impone una prohibición total de entrada a ciudadanos de Haití y otros 11 países.

La decisión, justificada por razones de seguridad nacional, afecta tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, y se suma a otras restricciones parciales impuestas a ciudadanos de siete países adicionales.

La proclamación prohíbe completamente la entrada a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, impone restricciones parciales a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La medida que entrará en vigor el lunes 9 de junio a las 12:01 a.m.

"Es el deber sagrado del presidente tomar acción para asegurar que aquellos que buscan entrar a nuestro país no harán daño a los estadounidenses", dice el documento.

"Luego de evaluar un reporte presentado por el Secretario de Estado, en coordinación con otros funcionarios, el presidente Trump ha determinado que se debe restringir la entrada de los ciudadanos de ciertos países para proteger la seguridad nacional y los mejores intereses públicos", agrega.

Sobre Haití

De acuerdo al reporte, los ciudadanos haitianos excedieron su estadía con visa B1/B2 en un 31.38 por ciento de las ocasiones, y en las visas F, M y J, en un 25.05 por ciento.

Adicionalmente, cientos de miles de haitianos indocumentados "inundaron los Estados Unidos durante la administración de Joe Biden. Esto afecta las comunidades estadounidenses, creando riesgos de estadías excesivas, el establecimiento de redes criminales y otras amenazas de seguridad. Como es sabido, Haití no tiene autoridad con suficientes agentes del orden para asegurar que sus ciudadanos no afecten la seguridad ciudadana de los Estados Unidos".

Actualmente, se estima que más de 600,000 haitianos residen en Estados Unidos, concentrándose principalmente en Florida, Nueva York y Nueva Jersey.

Muchos de ellos llegaron tras el terremoto de 2010 y han contribuido significativamente a la economía estadounidense en sectores como la construcción, salud y servicios.

Estas acciones han generado preocupación en comunidades haitianas en Estados Unidos, como en Springfield, Ohio, donde muchos inmigrantes haitianos han comenzado a abandonar la ciudad por temor a deportaciones masivas.

Deportaciones de RD

En República Dominicana, la Dirección General de Migración deportó a más de 145,000 haitianos en situación migratoria irregular entre enero y mayo de 2025, un aumento del 71 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Solo en mayo, se registró la cifra mensual más alta del año, con 34,190 deportaciones.

La crisis de violencia en Haití ha provocado el desplazamiento de millones de ciudadanos.