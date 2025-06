Fundadora de 'Latinas for Trump' critica medidas migratorias Trump: "Esto es inaceptable e inhumano

La senadora estatal de Florida Ileana García, fundadora de "Latinas for Trump". ( FUENTE EXTERNA )

La senadora estatal de Florida Ileana García, una de las fundadoras del movimiento Latinas for Trump y fiel aliada del presidente Donald Trump, condenó públicamente las recientes medidas de deportación masiva impulsadas por la Casa Blanca, calificándolas de "inaceptables" e "inhumanas".

"Esto no es por lo que votamos", expresó García en un comunicado difundido el sábado y recogido por el Miami Herald. "Siempre he apoyado a Trump, en las buenas y en las malas. Pero esto no lo puedo aceptar".

Las declaraciones de García se producen en medio de la creciente tensión en el sur de Florida, donde comunidades como la cubana y la venezolana, que votaron mayoritariamente por Trump en las elecciones de noviembre, ahora se ven afectadas por una campaña migratoria que, según denuncias, incluye detenciones en tribunales y deportaciones exprés sin intervención judicial.

Stephen Miller, principal asesor del presidente en políticas migratorias, habría ordenado 3,000 arrestos diarios, según reportes citados por el Miami Herald. García lo señaló directamente como responsable de las políticas actuales.

"Lo que estamos presenciando son medidas arbitrarias para perseguir a personas que están cumpliendo con sus audiencias migratorias, muchas de ellas con solicitudes creíbles de asilo. Todo esto responde a un deseo fabricado por Miller para cumplir con una meta de deportación", afirmó.

García también contrastó la historia migratoria de su familia con la del propio Miller: "Mis padres fueron refugiados cubanos. Son ahora tan estadounidenses, si no más, que Stephen Miller".

En declaraciones por mensaje de texto al Miami Herald, la legisladora aseguró: "No voy a retroceder. Estoy comprometida a buscar soluciones reales, no a hacer alarde como Stephen Miller".

Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson defendió las acciones del gobierno, asegurando que todo extranjero deportado "recibe debido proceso" y que si tiene una solicitud de asilo pendiente, esta es evaluada antes de cualquier remoción.

"El presidente Trump está cumpliendo su promesa de deportar a los inmigrantes ilegales, y el pueblo estadounidense está agradecido", dijo Jackson.

Apoyo de otros miembros del Congreso

La polémica ha generado divisiones entre líderes republicanos hispanos en el sur de Florida. La congresista María Elvira Salazar, quien representa el distrito de García en el Congreso, también expresó su preocupación por el impacto de las medidas.

"Las personas que están enfrentando sus casos migratorios merecen pasar por el proceso legal", afirmó. Aunque reafirmó su compromiso con la deportación de criminales, advirtió que las acciones recientes amenazan el debido proceso. "Siempre estaré con la justicia y con nuestra comunidad", escribió en X.

Salazar confirmó que ella y otros miembros de la delegación republicana de Miami —incluidos los representantes Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart— se reunirán próximamente con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para discutir las implicaciones de estas políticas.

García, quien fundó Latinas for Trump en 2016 y trabajó como vocera del Departamento de Seguridad Nacional durante la primera presidencia de Trump, es una figura influyente entre los republicanos latinos. Su distanciamiento público frente a la actual ofensiva migratoria representa una grieta significativa en el respaldo hispano al mandatario.