Juez desestima demanda de US$400 MM de Justin Baldoni contra Blake Lively, Ryan Reynolds y NY Times

Un juez federal desestimó este lunes la contrademanda de 400 millones de dólares presentada por el actor y director Justin Baldoni contra Blake Lively, Ryan Reynolds, su publicista Leslie Sloane y The New York Times, según publica la revista People.

La acción legal alegaba extorsión y difamación, pero fue desestimada en su totalidad por el juez Lewis J. Liman.

La decisión también afecta una demanda paralela por 250 millones de dólares contra The New York Times, medio que ha defendido desde el inicio la veracidad de su cobertura sobre las acusaciones de acoso sexual y represalias hechas por Lively contra Baldoni, quien ha negado los señalamientos.

El argumento del juez

Según la información divulgada por People, el juez indicó que Lively no puede ser responsabilizada por las declaraciones contenidas en su denuncia ante la Comisión de Derechos Civiles, ya que están amparadas por privilegios legales.

Añadió que no se probó que Reynolds, Sloane o The New York Times actuaran con "serias dudas sobre la veracidad" de lo que comunicaron, un estándar requerido en casos de difamación.

Aunque se ofreció a los demandantes la posibilidad de reformular ciertas acusaciones menores —como la interferencia contractual y el quebrantamiento de pacto implícito—, el plazo para hacerlo expira el 23 de junio.

Reacciones

Los abogados de Lively calificaron el fallo como "una victoria total y una completa reivindicación" tanto para la actriz como para los demás implicados. En declaraciones a People, afirmaron: "Desde el primer día dijimos que esta demanda de ´US$400 millones´ era un engaño, y la Corte lo vio claramente".

Sigrid McCawley, abogada de la publicista Leslie Sloane, expresó que su clienta fue "injustamente arrastrada" al caso. "La decisión del tribunal deja claro que Sloane no hizo nada malo", afirmó.

Por el contrario, el abogado de Baldoni había tachado previamente los intentos de desestimar el caso como un "abuso aberrante del sistema legal", en declaraciones recogidas por la revista.

Próximos pasos

Lively, de 37 años, retiró recientemente dos cargos contra Baldoni —relacionados con angustia emocional— como parte de una estrategia de litigación enfocada. El juicio entre ambas partes continúa y está previsto para marzo de 2026, con la expectativa de que tanto ella como Baldoni testifiquen.

El caso ha llamado la atención no solo por las figuras involucradas, sino por las implicaciones en torno al uso del sistema legal en el contexto de denuncias por acoso y reputación pública, según resalta People.