García Padilla acusa al Gobierno de PR de entregar ilegalmente datos de dominicanos al ICE

El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, denunció públicamente una serie de acciones del Gobierno actual que, según él, constituyen violaciones a los derechos humanos y a la institucionalidad.

García Padilla arremetió contra la administración de la actual gobernadora Jenniffer González por haber entregado a la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) una lista confidencial de inmigrantes indocumentados que habían obtenido licencias de conducir bajo una ley aprobada durante su mandato. Según el exgobernador, esta entrega violó las disposiciones de confidencialidad contenidas en dicha ley.

"Esa ley dice que la lista es confidencial, que no se puede compartir. Y una agencia administrativa federal no tiene poder para obligar a una agencia de Puerto Rico a entregar una lista sin orden de un juez", afirmó García Padilla.

A raíz de esto, García Padilla aseguró que quienes entregaron la lista son "personas malas y tratan de convencer a la comunidad dominicana de que todo está bien y que tienen un buen trato".

Este martes, durante una entrevista en el programa "El Día", el exgobernador defendió a la comunidad dominicana en Puerto Rico, "representan mis hermanos, son mi gente, yo soy puertorriqueño y siendo de PR me siento dominicano, lo único que nos separa es un poco de sal y agua".

Asimismo denunció que las acciones de la actual administración responden a un Gobierno "conservadora y pro-Trump", lo que ha generado perfiles raciales, especialmente hacia inmigrantes dominicanos en Puerto Rico.

Detenciones arbitrarias

García Padilla se mostró consternado por reportes recientes de inmigrantes que, pese a tener residencia legal o haber cumplido con todos los requisitos para la ciudadanía, fueron detenidos o deportados arbitrariamente. Mencionó un caso reciente de una mujer dominicana con estatus legal en Puerto Rico que fue deportada a Texas en menos de 24 horas.

"Yo no puedo ir a misa el domingo, al culto, a la sinagoga o a la mezquita y allí alabar a un Dios que me invita a amar y luego el lunes vender una lista de 6,000 hermanos para que los traten como animales", sentenció.

De acuerdo con García Padilla, durante su gestión como gobernador, impulsó y firmó leyes y órdenes ejecutivas que protegían a las personas sin estatus migratorio formal. Entre ellas, una que les permitía obtener licencias de conducir, así como disposiciones para evitar que se les preguntara por su estatus en hospitales, escuelas y durante intervenciones policiales.

Ante el argumento de que la entrega de la lista era necesaria para conservar fondos federales, García Padilla lo desmintió: "El presidente no puede quitar fondos del Congreso por capricho, si vieron la lista por fondo, pues entonces lo que hicieron fue vender la lista. Entonces vendieron 6,000 almas por 180 millones de dólares, hay quien vende por 30 monedas de plata, hay quien vende por 180 millones, no hay diferencia entre un juda y el otro".

Tensión ante políticas migratorias

Esta situación ocurre en un momento de alta tensión por las políticas migratorias implementadas tanto en Puerto Rico como a nivel nacional por el presidente Donald Trump.

García Padilla también recordó que Trump ha manifestado en el pasado su desprecio hacia los puertorriqueños, algo que, "debería avergonzar a cualquier boricua que lo apoye".

"Lo que me avergüenza y por lo que pido disculpas, hay puertorriqueños que lo favorecen, esos puertorriqueños no se dan cuenta que Trump no lo quiere a ellos, o sea, Trump ya ha manifestado con su boca de comer, que si él pudiera nos vendería a los Países Bajos a cambio de Groenlandia, entonces yo no tengo ningún respeto intelectual por una persona que favorece a Donald Trump, son políticas racistas", afirmó.

Redadas migratorias en Puerto Rico

El exgobernador expresó su indignación por las recientes redadas migratorias en la isla, calificándolas de malas. Afirmó que la indignación es generalizada y que es necesario salir a las calles para manifestar el rechazo a estas acciones.

Aseguró que la mano de obra dominicana en Puerto Rico "es fundamental", sin embargo por temas migratorios existen sectores que tienen problemas con los trabajos, "porque los dominicanos que no tienen documentos no están yendo a trabajar, tiene miedo estar en la cárcel".

Reiteró su solidaridad con la comunidad dominicana, a la que definió como "hermanos caribeños que vienen a trabajar, a aportar, a construir una vida mejor".

"El Gobierno entregó la lista y se quedó callado", sostuvo.

"Desde la semana pasada, alrededor de 500 inmigrantes dominicanos han sido detenidos en las redadas migratorias. Los federales han endurecido el puño ", señaló García Padilla. Además, destacó que los casos más crueles son aquellos en los que se busca a mujeres embarazadas en los hospitales para su detención.

Aunque no dispone de cifras exactas, el exgobernador recordó que, durante su mandato, había más de 100,000 inmigrantes indocumentados en Puerto Rico. "Cada caso es injusto, pero los más crueles son cuando van a los hospitales buscando mujeres que van a parir", indicó.

En relación con las políticas migratorias del presidente Trump y las protestas recientes en Estados Unidos, García Padilla expresó su desacuerdo con el uso del ejército para hacer cumplir dichas políticas.

"Estoy de acuerdo con el gobernador de California en oponerse a que se active el ejército. Es una tragedia. El presidente Kennedy activó el ejército para integrar a los Estados Unidos; el presidente Trump lo está activando para segregar a los EE. UU. Estamos viendo un retroceso", afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante: "El precio de la libertad es la eterna vigilancia", concluyó.