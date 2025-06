Adriano Espaillat respalda a Andrew Cuomo para la alcaldía de Nueva York

El congresista Adriano Espaillat anunció su respaldo oficial a la candidatura del exgobernador Andrew Cuomo para la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Durante su intervención, Espaillat destacó la experiencia y capacidad de liderazgo de Cuomo como elementos clave para enfrentar los desafíos que atraviesa la ciudad.

"La ciudad de Nueva York tiene muchos problemas. Nos merecemos algo mejor: una ciudad más segura, más limpia, más asequible y que eduque mejor a nuestros niños", expresó el congresista dominicano-estadounidense. "No es momento para improvisaciones. Andrew Cuomo ya ha demostrado que sabe gobernar".

Espaillat también advirtió sobre los recortes federales impulsados por la Administración Trump, que, según dijo, afectan directamente a programas esenciales como la vivienda, el Medicare y el Medicaid. Ante ese panorama, subrayó la importancia de tener una figura con experiencia al frente del gobierno municipal.

El acto, que marcó simbólicamente el inicio de la recta final de la campaña, sirvió para convocar a los votantes a participar en la votación anticipada que inicia el sábado 14 de junio, previa a las elecciones primarias del día 24.

La senadora estatal Jessica Ramos también expresó su respaldo a Cuomo, apelando a la comunidad latina: "El futuro de nuestra ciudad depende de nosotros. Hay mucho en juego y no es momento de experimentar. Cuomo tiene lo que se necesita para fortalecer nuestras familias y protegernos".

Por su parte, el asambleísta Eddie Gibbs, representante de East Harlem, enfatizó la importancia de acudir a las urnas en esta etapa crucial para el futuro de la ciudad.

Durante su discurso, Andrew Cuomo presentó los principales ejes de su propuesta de gobierno, entre ellos:

Aumento del salario mínimo a $ 20 por hora

Reducción de impuestos para la clase media y familias trabajadoras

Cuidado infantil gratuito

Expansión de la vivienda asequible, apoyándose en su experiencia como exsecretario de Vivienda federal

"Sabemos cómo construir viviendas. Sabemos cómo gestionar una ciudad. No podemos dejar esta ciudad en manos de alguien sin experiencia", afirmó Cuomo. También hizo referencia a su postura firme frente al expresidente Donald Trump: "Cuando Trump envió tropas a intimidar inmigrantes, no vino a Nueva York. Aquí no gana. Y no ganará ahora tampoco".