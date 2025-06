Bob Menéndez, el exsenador caído en desgracia comienza a cumplir sentencia por soborno

El senador estadounidense de origen cubano, Bob Menéndez, cerró este martes un capítulo de su vida en el que fue una de las figuras más influyentes de la política de Estados Unidos, para ser conocido como el prisionero número 67277-050 en la Institución Correccional Federal Schuylkill, donde se espera que permanezca recluido para cumplir 11 años de prisión por corrupción y soborno.

Con su entrada al centro penitenciario ubicado en Minersville, Pensilvania, poco después de las 9:00 de la mañana, Menéndez —un prominente senador que llegó a presidir el Comité de Relaciones Exteriores, donde se desempeñaba como fiscalizador de la ejecución de la política exterior de la primera economía del mundo— se convirtió en pupilo del mismo gobierno que alguna vez ayudó a dirigir.

Menéndez fue el latino que más alto había llegado en la política de Washington hasta el nombramiento de Marco Rubio, también de origen cubano, al frente del Departamento de Estado en el actual mandato del republicano Donald Trump.

Inicio de su carrera

Menéndez, abogado de profesión, inició su carrera política en la alcaldía de Union City, Nueva Jersey, donde se crió. Allí primero sirvió como asesor del alcalde y entre 1986 y 1992 fungió como alcalde.

Luego fue miembro de la Asamblea Legislativa de Nueva Jersey (1987–1991) por el distrito 33. En 1993 pasó a representar el distrito 13 de Nueva Jersey ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cargo que mantuvo durante 14 años.

En 2006 asumió el escaño de Jon S. Corzine en el Senado de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer latino en representar a Nueva Jersey en la Cámara Alta. Menéndez fue seleccionado por el propio Corzine, quien dejó el cargo para asumir la gobernación del estado.

Unos 16 años después, la policía halló durante un allanamiento en el domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480,000 dólares en efectivo escondidos entre ropa, zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150,000 dólares y un auto descapotable Mercedes-Benz.

Según la fiscalía, "Bob el de los lingotes" —como dijo su propio abogado que era conocido— utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y el dominicano José Uribe —también declarados culpables— a conseguir favores y protección para sus negocios a cambio de sobornos.

Un jurado popular lo declaró culpable en julio de 2024 de soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y de recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar. Su esposa fue declarada también culpable en un juicio posterior.

Menéndez dimitió de la presidencia de la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado tras su inculpación.

A finales de enero fue condenado a 11 años de cárcel, una sentencia que el excongresista ha apelado.

El pasado 11 de junio, la jueza Alison Nathan le denegó un pedido para permanecer en libertad bajo fianza mientras se resuelve la apelación.

Su llegada a prisión

Este martes 17 de junio fue la última fecha que le concedió el juez para presentarse en prisión, después de otorgarle un último aplazamiento para que pudiera participar en la boda de su hijastra la semana pasada.

Un portavoz federal confirmó la mañana de hoy que el político ya estaba bajo la custodia de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, poco después de que un automóvil rojo con placas de Nueva Jersey fuera visto entrando y saliendo de las instalaciones de Schuylkill.

Poco antes de las 9:00 de la mañana, el vehículo marca Toyota ingresó a la prisión en medio de una densa neblina que cubría la carretera. El automóvil llevaba a un solo pasajero en el asiento trasero y aceleró al pasar frente a los reporteros que esperaban en el perímetro de la prisión la llegada del exsenador.

El automóvil partió unos 15 minutos después de haber ingresado, con solo el conductor a bordo. The New York Times señaló que no había rastro de su esposa, Nadine Menéndez, ni de ninguno de los dos hijos adultos del exsenador.

"Usted estuvo en la cúspide de nuestro sistema político", dijo el juez de primera instancia, Sidney H. Stein, antes de sentenciar a Menéndez a 11 años. "En algún momento del camino, lamento decirlo, se convirtió en un político corrupto, ayudando a alimentar el desafortunado cinismo de muchas personas", agregó.

La condena más larga contra un senador

La condena de 11 años de Menéndez es la más larga jamás emitida a un senador de Estados Unidos. Menéndez es uno de los cinco de trece senadores acusados de delitos que han sido condenados desde 1807, según recoge The New York Times.

Hasta el caso de Menéndez, la sentencia más larga impuesta había sido de tres años para Harrison Williams Jr., también senador de Nueva Jersey, por su papel en una conspiración de soborno conocida como Abscam, agrega el medio estadounidense.

Además, Menéndez es el único senador estadounidense condenado por actuar como agente de un gobierno extranjero.

La prisión en la que estará recluido Menéndez se encuentra a unas tres horas de la casa que ha compartido en Nueva Jersey con su esposa, Nadine Menéndez, quien se espera que sea sentenciada en septiembre por su papel en el plan.

La Institución Correccional Federal Schuylkill cuenta con una prisión de seguridad media y un campamento de mínima seguridad, donde se espera que cumpla su condena debido al carácter no violento de sus delitos, señala la agencia de noticias AP.

Investigado desde su llegada al Senado

El nombre del exsenador había estado involucrado en al menos dos investigaciones antes de que un jurado de Nueva York lo declarara culpable por corrupción y cohecho en julio de 2024.

La primera fue poco tiempo después de ser designado para suceder al senador de Nueva Jersey en Washington. En ese momento, la oficina del fiscal federal en Nueva Jersey, dirigida por el republicano Chris Christie, comenzó una iinvestigación sobre Menéndez vinculada a los ingresos por alquiler de un edificio de su propiedad.

Dicha investigación se cerró sin que se presentaran cargos, y Menéndez venció a su rival Thomas Kean Jr., ahora congresista, para ganar un mandato de seis años.

Menéndez y sus aliados del Partido Demócrata indicaron que la investigación tenía motivos políticos. Sin embargo, nueve años después, tras una investigación no relacionada, Menéndez fue acusado por primera vez de aceptar sobornos, en esa ocasión por parte del médico de origen dominicano Salomón Melgen.

Este juicio terminó con un jurado indeciso en noviembre de 2017, y los fiscales abandonaron el caso posteriormente.

De acuerdo con la cronología de los fiscales de Nueva York, el caso que llevó al exsenador a prisión comenzó solo unos meses después.

Finalmente, el oftalmólogo dominicano radicado en Florida fue indultado por Donald Trump en el año 2021. Dicho indulto fue propuesto y respaldado por el propio Menéndez.

Un indulto de Trump

Ahora, el exsenador también ha intentado alinearse con el presidente Donald Trump, a quien ha elogiado por sus críticas al sistema judicial, en lo que parece ser una estrategia para obtener un posible indulto presidencial.

Tras su condena, Menéndez declaró: "Este proceso es político y está corrompido hasta la médula. Espero que el presidente Trump limpie este pantano y restaure la integridad del sistema".

Bob Menéndez es el tercero de los cinco acusados en el esquema de soborno que ingresa a prisión. Los empresarios Fred Daibes y Wael Hana, quienes fueron declarados culpables de sobornar al senador a cambio de favores políticos, comenzaron a cumplir sentencia el mes pasado en una prisión federal en Nueva Jersey.

Mientras que el dominicano José Uribe, quien se declaró culpable de tratar de sobornar a Menéndez regalándole un Mercedes a su esposa, se espera que sea sentenciado en otoño. En el caso de Nadine, su sentencia fue programada para septiembre.