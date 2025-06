Alcalde de Nueva York fue visto fumando ´hookah´ en salón de Queens

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue captado el domingo fumando una hookah o pipa de agua en el salón Sands of Persia, ubicado en Astoria, Queens, apenas un día después de que Estados Unidos realizara ataques aéreos contra Irán, de acuerdo con The New York Post.

Adams asistió al evento de reinauguración del establecimiento, donde participó en el tradicional corte de cinta. Vestía una gorra con la leyenda "ALCALDE ADAMS" y un polo oficial de la Ciudad de Nueva York con su nombre bordado, mientras compartía con los presentes bajo la tenue iluminación violeta del lugar.

Ante las preguntas sobre la coincidencia con los acontecimientos internacionales, un portavoz de Adams aclaró que la visita no tenía relación con los ataques a Irán y que el alcalde no estaba al tanto de la lista de invitados al acto.

"La administración de Adams ha reducido drásticamente la burocracia para ayudar a las pequeñas empresas de nuestra ciudad e invertido en su recuperación después de la pandemia, y está funcionando", indicó el vocero del Ayuntamiento.

"La ciudad de Nueva York tiene más pequeñas empresas que nunca en su historia, y una de cada cinco pequeñas empresas que abren hoy comenzó durante la administración de Adams", añadió el portavoz. "En consonancia con nuestra misión de apoyar y fortalecer a las pequeñas empresas, el alcalde Adams se compromete a asistir a tantos eventos como sea posible para celebrarlas".

Exasesora de Adams estuvo en el lugar

Winnie Greco, de 62 años, exasesora de Adams en asuntos asiáticos, hizo una inusual aparición pública durante el evento. Greco había mantenido un perfil bajo desde que se dio a conocer que investigadores federales estaban indagando en la administración del alcalde, según informó anteriormente The Post.

Greco fue una figura clave en la recaudación de fondos para las campañas políticas anteriores de Adams. Sin embargo, renunció en octubre de 2024, luego de que el FBI allanara sus propiedades, agregó el medio.

El alcalde, que se postulaba como independiente para la reelección ese año, fue acusado de corrupción federal. No obstante, los cargos fueron retirados tras el retorno de la administración Trump al poder en enero.