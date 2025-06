Nepo-baby, el nuevo candidato a la alcaldía de Nueva York

(I-D) La directora de cine, Mira Nair; el candidato a la alcaldía de Nueva York y asambleísta estatal, Zohran Mamdani, y su esposa Rama Duwaji al lado de su padre, el catedrático de Columbia, Mahmood Mamdani, celebran en el escenario durante una reunión electoral en The Greats of Craft LIC el 24 de junio de 2025, en el barrio de Long Island City, en el distrito de Queens, Nueva York. ( AFP )

Nepo, de nepotista. Zohran Mamdani, el candidato demócrata en la carrera por la alcaldía de Nueva York, proviene de una familia de origen indio que se mueve entre el mundo de la cinematografía y los pasillos de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Es el primer candidato musulmán de la ciudad.

Por sus orígenes y sus vínculos con Hollywood, el elegido a la Asamblea estatal de Nueva York por dos períodos se ha ganado el apodo de nepo-baby por la prensa estadounidense, una combinación entre las palabra nepotismo y bebé, asegurando que sus logros son fruto de la influencia de su madre entre las figuras del séptimo arte.

Es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de la Universidad de Columbia Mahmood Mamdani. Nair es más famosa por su película romántica de 1991 "Mississippi Masala", protagonizada por Denzel Washington, mientras Mamdani padre enseña estudios coloniales en la escuela liberal de la ciudad.

Nacido en Kampala, Uganda, antes de mudarse a los Estados Unidos cuando tenía siete años. Cursó estudios en la Escuela Secundaria de Ciencias de El Bronx y se licenció en Estudios Africanos en Bowdoin College, donde cofundó la sección universitaria de Estudiantes por la Justicia en Palestina.

Sin embargo, el joven de 33 años era poco conocido cuando inició la campaña hacia las primarias de Nueva York y en las encuestas siempre estaba por detrás del exgobernador Andrew Cuomo, que buscaba un exitoso reingreso a la políticas después de que renunciara a su tercer periodo en medio de acusaciones por conducta sexual inapropiada.

Pero rápidamente ganó apoyo de personas de renombre del Partido Demócrata, como los representantes del ala socialista, el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, así como de otras figuras fuera de la política como la modelo y actriz Emily Ratajkowski y Bowen Yang, de Saturday Night Live.

El martes por la mañana, cuando abrieron, Ratajkowski compartió un video de ella misma apoyando a Mamdani, mientras vestía una camiseta que decía "Chicas calientes para Zohran" y el candidato aparecía detrás de ella.

Rodeada por el propio hombre, dijo: «Estas elecciones las decidirán los votantes jóvenes. El neoyorquino promedio tiene 38 años».

La actriz de Sex and the City, Cynthia Nixon, también llamó a votar por Mamdani y otros candidatos sobre Cuomo, a quien llamó un "depredador sexual financiado por Trump", en una publicación en su cuenta en X ayer martes, día de las primarias.

Con un perfil progresista que encandiló a los jóvenes votantes, Mamdani sumaba un 43 % de los votos con el 95 % escrutado, frente al 36 % de Cuomo, respaldado por figuras como Hillary Clinton.

Resalta raíces

Si logra imponerse a sus contrincantes en las elecciones generales de noviembre, entre ellos el alcalde actual, Eric Adams, y el republicano, Curtis, Mamdani, de 33 años, podría convertirse en el primer alcalde musulmán y surasiático de la ciudad, orígenes que ha resaltado durante su campaña en una ciudad donde la diversidad es la norma.

El millennial publicó un video de campaña completamente en urdu -uno de los principales idiomas del sur de Asia- con fragmentos de películas de Bollywood. En otro, habla español. También ha hecho visible su fe musulmana en su campaña, mostrando sus regulares visitas a mezquitas.

Otros aspectos de su vida

Mamdani está casado con la artista Rama Duwaji, de 27 años, la que conoció en la aplicación de citas Hinge, según dijo a principios de este mes en un podcast, como parte de su campaña enfocada en las redes sociales.

"Encontré a mi esposa en Hinge. Así que (las aplicaciones de citas) siguen funcionando. Solo para que la gente lo sepa", dijo el político.

Antes de convertirse en miembros de la Asamblea Estatal de Nueva York por distrito 36 en 2021, Mamdani se desempeñó como asesor de vivienda, ayudando a propietarios de bajos ingresos en Queens a luchar contra los desalojos.

Puntos fuertes y críticas

Mamdani ha cobrado fuerza en la contienda por la alcaldía de Nueva York, con una campaña centrada en el alto costo de vida en la ciudad. Con propuestas populistas como transporte público gratuito, congelación de alquileres y supermercados de propiedad municipal, ha captado el interés de votantes jóvenes y progresistas.

Su uso eficaz de las redes sociales, sumado a una movilización activa de voluntarios, ha ampliado su alcance electoral. Sin embargo, su ascenso no ha estado exento de controversia.

En una ciudad polarizada por la guerra entre Israel y Hamás, su postura pro palestina ha generado tensiones con sectores de la comunidad judía. Durante su participación en The Late Show with Stephen Colbert, Mamdani fue cuestionado por no condenar directamente el lema "globalizar la intifada", una frase que él justificó como un llamado desesperado por igualdad y derechos humanos, pero que otros han interpretado como incitación a la violencia.

El Museo del Holocausto y figuras como el congresista Daniel Goldman criticaron duramente sus comentarios.

A medida que su popularidad crece, también han resurgido declaraciones pasadas en las que pide la retirada de la policía de zonas de alta criminalidad y propone alternativas no carcelarias, especialmente para comunidades negras.

Su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo, lo ha calificado de inexperto y no apto para administrar la ciudad. Mamdani no ha dudado en responder, recordando el escándalo de acoso sexual que llevó a Cuomo a dimitir en 2021 y criticando su manejo de la pandemia durante su mandato.