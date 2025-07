La embajada de EE. UU. emite alerta por imprudencias de motoconchistas

La Embajada de Estados Unidos señaló a los motoncohos dominicanos como un medio de transporte no recomendable, debido a que la mayoría no usa cascos y no siguen las reglas de tránsito.

La advertencia fue emitida a través de su columna semanal "Pregúntale al cónsul", publicada el lunes, en la que se ofrecen recomendaciones para movilizarse de forma segura durante una estadía en el país, cuyo parque vehicular incluye más de tres millones de motocicletas.

"Los motoconchos son muy comunes, pero no son recomendables: la mayoría no usa casco y no siguen las reglas de tránsito", señala la misión diplomática.

Como alternativa, la embajada aconseja a los ciudadanos estadounidenses utilizar taxis autorizados, claramente identificados con rótulos y credenciales oficiales.

También recomienda acordar el precio del viaje antes de abordarlo. Entre las opciones seguras menciona a Uber, disponible en Santo Domingo y Santiago, y sugiere confirmar el nombre del conductor y la placa del vehículo antes de abordar.

Para quienes consideren alquilar un vehículo, la misión diplomática recomienda contratar un seguro completo y evitar conducir de noche.

Además, pone a disposición de los ciudadanos estadounidenses los contactos de la Policía de Turismo (Politur): el número telefónico 809-222-2026 y el WhatsApp +1-809-520-8665, para solicitar asistencia si es necesario.

"Un poco de planificación puede ahorrar muchos inconvenientes", concluye la embajada en su columna.

Las motocicletas en números

Las motocicletas representan la mayoría del parque vehicular dominicano, con un total de 3,455,086 unidades en todo el país.

Los accidentes provocados por motores constituyen el 70 % de los atropellos en las vías públicas del país y como medio de transporte de pasajeros, los motores movilizan alrededor de siete millones de personas solo en el Gran Santo Domingo.

En 2022, según datos del Intrant, 1,670 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en la República Dominicana mientras viajaban en motocicleta.

El 30 % de los motores que se mueven en la República Dominicana se usan como medio de transporte.

Coincide con plan vial

La advertencia de la embajada coincide con la implementación de un plan del gobierno dominicano para reducir la congestión vehicular en el Gran Santo Domingo, que incluye cambios en horarios laborales del sector público y la eliminación progresiva de giros a la izquierda en avenidas principales.

El plan vial inicia el domingo 8 de julio en la avenida Lope de Vega, afectando intersecciones con las calles Fantino Falco, Max Henríquez Ureña y Gustavo Mejía Ricart.

La segunda fase, prevista para el 13 de julio, abarcará la avenida Tiradentes con Salvador Sturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, Roberto Pastoriza y Frank Félix Miranda.

Una tercera fase impactará avenidas como Winston Churchill, Abraham Lincoln y Pedro Livio Cedeño, mientras que la cuarta incluirá conexiones con la John F. Kennedy y 27 de Febrero. Las fechas de inicio para estas últimas etapas aún no han sido definidas.

Asimismo, se informó que a partir del 31 de julio, el metro y la línea uno del teleférico abrirán a las 5:30 de la mañana, ajustando su horario para facilitar el traslado de estudiantes y trabajadores.