"Una chica sola en New York", el libro de la dominicana Tiffany Padilla

La autora dominicana Tiffany Padilla lanzó su primera novela "Una Chica Sola en New York", una obra basada en hechos reales que retrata con honestidad el impacto emocional de la migración, la ansiedad y el proceso de reconstrucción personal lejos del país de origen.

Con tan solo 20 años, Tiffany Padilla emigró sola a Nueva York con la esperanza de comenzar una nueva etapa de vida. Sin embargo, lo que encontró fue "una ciudad imponente, silencios que pesaban más que el ruido y una lucha silenciosa con su salud mental".

"No soñaba con vivir en Nueva York, pero un día, la vida me trajo hasta aquí", escribe Tiffany Padilla en las primeras páginas del libro, dando inicio a una narrativa profunda, sensible y libre de adornos.

La autora no solo aborda el reto de adaptarse a una nueva realidad, sino también el viaje emocional de una joven enfrentando ansiedad social, trastornos alimenticios y una mente que nunca se detiene. En medio de todo, Tiffany Padilla encontró en su fe en Dios una guía para mantenerse firme y no derrumbarse, detalla una nota de prensa sobre la obra.

Luchas invisibles

"Escribí este libro para quienes se sienten demasiado sensibles para este mundo. Para los que cargan luchas invisibles, y aún así siguen de pie", afirma.

Lo que inicialmente fue un diario íntimo se transformó, cinco años después, en una novela que busca acompañar a otros en sus propios procesos de sanación y autoconocimiento.

A lo largo de la obra, Tiffany Padilla también resalta la importancia de los vínculos humanos: los pequeños gestos de bondad, las palabras que llegan en momentos precisos, los encuentros que iluminan días oscuros.

Para la autora, sanar también significa permitir que otros caminen a nuestro lado, y su relato se convierte en una carta abierta a quienes han sentido miedo, soledad o el peso de empezar de nuevo en tierras desconocidas.

Criada en un hogar de profunda fe y sensibilidad espiritual, Tiffany Padilla encontró desde temprana edad un refugio en la escritura.

El libro de Tiffany Padilla estará disponible a partir del 9 de septiembre de 2025, en formato físico y digital a través de Amazon y en su sitio web oficial. La preventa se abrirá en las semanas previas al lanzamiento.