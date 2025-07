Dominicano denuncia abuso de fuerza por parte de agentes del ICE tras arresto en Puerto Rico

Un dominicano identificado como Elvis Poueriet presentó una querella formal "por abuso de poder" ante la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos, ubicada en las inmediaciones del FBI en Puerto Rico, tras haber sido arrestado en marzo de este 2025 durante un operativo de agentes del ICE en una gallera clandestina en Santurce.

Según el testimonio de Poueriet, al momento del arresto intentó huir y terminó en un área de estacionamiento del Mall of San Juan, donde fue interceptado por los agentes.

"Me dieron un puño en la cara, me caí inconsciente. Luego sentí una presión fuerte en el pecho, como si se me subieran encima con las rodillas. Se asustaron. Uno preguntó si las cámaras lo habían captado", denunció.

Falta de atención médica tras el arresto

Pese a los visibles traumas en el rostro —agravados por una reciente cirugía para remover un tumor canceroso en el labio superior— Poueriet no recibió atención médica inmediata.

Según José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, "lo llevaron primero a la cárcel y no al hospital. Pasaron cinco horas antes de que lo atendieran, mientras él se quejaba de dolor y sus compañeros suplicaban ayuda".

Poueriet permaneció casi cuatro meses recluido en un centro de detención en Estados Unidos, hasta que logró pagar una fianza que le permitió regresar a Puerto Rico mientras se determina su situación migratoria. Según su relato, los médicos recomendaron su hospitalización inmediata por la gravedad de las lesiones. Solo semanas después comenzó a mostrar mejoría.

Querella por abuso de poder

La querella presentada denuncia que los agentes de ICE omitieron información clave en el informe oficial, como los nombres de los agentes involucrados y las lesiones visibles en el detenido.

La defensa legal de Poueriet, quien prefirió no hacer declaraciones públicas, indicó que el caso podría derivar en una visa especial, si se le reconoce como testigo en una investigación por abuso de poder por parte de los agentes.

El Comité Dominicano de Derechos Humanos pidió que la denuncia se investigue con el mismo rigor con que se aplican las leyes migratorias.

"No puede haber justicia parcial. Si se exige cumplimiento de la ley a los migrantes, también debe exigirse responsabilidad a los agentes. Ningún ser humano es ilegal", sostuvo Rodríguez.

Poueriet tiene una audiencia programada para principios de septiembre ante un tribunal de inmigración. En ella se decidirá si será deportado o si su permanencia en el país puede regularizarse en el marco del proceso abierto.

"La justicia tiene que ser para todos", expresó el joven, visiblemente afectado. "Yo solo pido que quienes me golpearon también enfrenten la justicia".