Espaillat y Velázquez denuncian obstrucción por parte de ICE durante visita de supervisión

Los congresistas Adriano Espaillat (NY-13) y Nydia Velázquez (NY-07) denunciaron una nueva obstrucción por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una visita de supervisión al edificio federal ubicado en el 26 de Federal Plaza, en Manhattan.

Según los legisladores, ICE les negó ilegalmente el acceso a ciertas áreas del décimo piso, en violación de leyes federales que garantizan a los miembros del Congreso el derecho de inspeccionar instalaciones gubernamentales. Ambos expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el funcionamiento de esa oficina, la cual, aseguraron, "opera más como una cárcel que como una oficina administrativa".

"Uno de los funcionarios, la supervisora Judith Meléndez, se ha negado reiteradamente a reunirse con nosotros o a explicar lo que sucede allí", afirmó Espaillat.

"Aunque logramos subir al piso, no se nos permitió entrar al área donde procesan a las personas. Vimos a un individuo ser llevado esposado por dos agentes de ICE encapuchados. Esto no es un espacio administrativo —es una cárcel encubierta."

Durante la visita, los congresistas también acompañaron a inmigrantes en los tribunales del edificio, algunos de los cuales temían ser arrestados al salir, pese a haber recibido nuevas fechas de audiencia.

"Ver a estas personas encadenadas es desgarrador", declaró la congresista Velázquez. "No se trata solo de hacer cumplir la ley, sino de cómo tratamos a seres humanos bajo custodia. Lo que presenciamos no representa los valores de nuestra nación. Somos mejores que esto."

¿Qué promueve Espaillat?

Espaillat impulsa legislación para prohibir el uso de máscaras por parte de agentes de inmigración —una práctica que, según denuncian, genera miedo y facilita que personas se hagan pasar por oficiales.

Entre las propuestas que apoya se encuentran el No Secret Police Act (H.R. 4176), junto al congresista Dan Goldman, y el No Anonymity in Immigration Enforcement Act (H.R. 4004), de la congresista Velázquez. Además, prepara un proyecto de ley que aumentará las penas para quienes usurpen la identidad de agentes federales.

Los legisladores recalcaron que la ley federal protege el derecho del Congreso a supervisar las agencias federales y rechazaron cualquier intento del Departamento de Seguridad Nacional de limitar esa función constitucional.

"El Congreso tiene la responsabilidad de supervisar a ICE. Lo que vimos hoy en 26 Federal Plaza es inaceptable, y no descansaremos hasta garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos", concluyó Espaillat.