EE. UU. impondrá una "tarifa de integridad" adicional de US$250 para las visas de paseo

Tras la firma de la One Big Beautiful Bill por parte del presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos se prepara para aumentar en US$ 250 el costo de las visas de no inmigrantes —turismo, estudios, trabajo, intercambios, entre otras categorías— que podría entrar en vigencia a partir del 1 de octubre, cuando inicia el nuevo año fiscal.

El alza se sumará a los US$ 185 que cuesta actualmente la solicitud, elevando el precio total a US$ 435, como parte de una nueva medida denominada "tarifa de integridad".

La información ha sido divulgada por varios medios de estadounidenses, mientras que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), publicó un comunicado el pasado 11 de julio, donde asegura que "dentro de poco" comenzarán a cobrar nuevas tarifas.

"El USCIS pronto comenzará a cobrar nuevas tarifas para ciertas solicitudes de beneficios migratorios. En los próximos días, les informaremos sobre la implementación de estos cambios", destaca el comunicado de USCIS en su página oficial.

Un resumen ejecutivo de la ley de presupuesto de Trump promulgada por el mandatario el pasado 4 de julio, día de la independencia, detalla que la tasa de integridad se pagará al momento de emitir cualquier tipo de visa de no inmigrante a partir del año fiscal 2025 que comienza el 1 de octubre.

"La tasa se fijará en US$250 o en una cantidad establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), mediante reglamento, la que sea mayor, con ajustes anuales automáticos por inflación a partir del año fiscal 2026", indica el resumen ejecutivo.

Es decir, que, si el DHS puede fijar una tasa mayor a 250 dólares, esta será la establecida.

También destaca que se puede autorizar un reembolso para los no inmigrantes que cumplan plenamente con los términos de su visado y que salgan de los Estados Unidos sin demora tras finalizar su estadía autorizada "u obtengan una extensión legal o ajuste de status".

Detalla que la tasa no podrá ser eximida ni reducida, y todos los ingresos, excepto los reembolsados bajo condiciones específicas, se depositarán en el fondo general del Tesoro de los Estados Unidos.

Otros aumentos

El proyecto de ley de presupuesto también establece otras tasas de inmigración. Estas nuevas tarifas deberán pagarse junto a cualquier otra tarifa exigida por ley.

Además de la tarifa de integridad, la ley introduce una tarifa de US$ 100 para solicitar asilo, que deberá pagarse anualmente mientras se procesa el expediente. También establece un cobro adicional de US$ 550 para obtener el permiso de trabajo, en caso de que la solicitud sea admitida.

En el caso de los solicitantes de TPS o Status de Protección Temporal, la solicitud costará 500 dólares.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.