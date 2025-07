Diluvio en Nueva York: la ciudad vive su hora más lluviosa de la historia y colapsa el tren

La Gran Manzana vivió el lunes por la noche una de las peores lluvias registradas en su historia reciente. En apenas una hora cayeron 2.07 pulgadas de agua, lo que convierte este episodio en la segunda hora más lluviosa jamás registrada en la ciudad, solo superada por el aguacero provocado por el paso del huracán Ida en 2021.

"Fue un diluvio repentino, un evento histórico", explicó Christopher Tate, meteorólogo del FOX Forecast Center, al diario New York Post.

Subways inundados y pasajeros atrapados

Las escenas de caos se multiplicaron en las redes sociales: videos muestran a pasajeros atrapados en vagones del tren 1 en la estación de 28th Street, mientras una catarata de agua inundaba la plataforma.

Algunos pasajeros intentaron subirse a los asientos para evitar el agua, en medio de bromas nerviosas como "Oh man, I might need a diaper!" ("Voy a necesitar un pañal").

Un conductor de tren, en uno de los videos, se escucha diciendo: "Voy a reportar esto, no puedo abrir las puertas, no es seguro".

Las líneas 1, 2 y 3 fueron suspendidas en Manhattan debido al colapso de varias estaciones. Los trenes M y R en Queens también operaron con retrasos severos por inundaciones.

Calles anegadas y caos en aeropuertos

Las fuertes lluvias también afectaron carreteras importantes como la Saw Mill River Parkway y la Cross Bronx Expressway, que fueron cerradas temporalmente. Además, los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark sufrieron largas demoras por el temporal.

En otros puntos de la ciudad, el agua se filtró por techos de edificios, anegó calles y dejó parcialmente sumergidos varios automóviles. Algunos apartamentos de Nueva York reportaron filtraciones de agua en pasillos y techos.