Aníbal Casso, el creativo de Cotuí que ha trabajado campañas con Beyoncé y Eminem

Aníbal Casso es un dominicano que ha impulsado el crecimiento de agencias y marcas globales. Durante dos décadas de carrera, ha ocupado posiciones estratégicas y trabajado en campañas de alto impacto para empresas como Google, Johnnie Walker y Spotify.

Estuvo en el país como panelista del Effie Summit 2025, un espacio para discutir estrategia y marketing en República Dominicana, donde se compartieron casos, tendencias y aprendizajes sobre creatividad y medición de resultados. La actividad se realizó el 15 de julio en Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

El camino de este cotuisano ha sido una mezcla de esfuerzo y superación.

Después de terminar el bachillerato en Cotuí, ingresó a estudiar ingeniería tras ganar el segundo lugar de las Olimpiadas de Matemáticas. Amaba los números, pero la vida lo llevó por otro rumbo.

Mientras él cursaba ingeniería y su pareja publicidad, descubrió que tenía talento para la creatividad comercial. Decidió cambiar de carrera y apostó por la publicidad.

A mitad de la licenciatura consiguió su primer empleo en una agencia y se trasladó al horario nocturno en la universidad para ganar experiencia.

Una de las primeras campañas en las que participó fue la promoción de los Juegos Panamericanos de 2003, celebrados en República Dominicana.

Más adelante se le presentó la oportunidad de emigrar a Estados Unidos. Renunció a su trabajo y decidió perseguir nuevas metas.

La llegada no fue fácil. Su primer empleo en EE. UU. fue en una empresa de remesas, donde mejoró su inglés atendiendo al público. También aprovechaba el acceso a fotocopiadoras e impresoras para preparar y enviar currículos. Pronto recibió una llamada.

Campañas publicitarias

Entre las campañas que más satisfacción le han dado están The Man Your Man Could Smell Like, de Old Spice; Imported from Detroit, de Chrysler, para el Super Bowl con Eminem; y un comercial más reciente para el mismo evento, protagonizado por Beyoncé.

Una pieza clave en su trayectoria fue Thank You, Mom, de Procter & Gamble, que dio visibilidad a su trabajo y le abrió nuevas puertas. "Te abren una puerta, tú entras y sigues", resumió.

La campaña que más orgullo le genera es la de Old Spice, porque le permitió dar el salto del mercado latino al estadounidense. También fue un impulso para vencer sus dudas.

"Tenía complejos en esa época. Que mi inglés no es bueno, que no soy tan bueno como esta gente, que ellos saben más. Pero tener una campaña así me puso en una posición en la que mi equipo me demostró que esas ideas estaban en mi cabeza. Me miraban igual que a ellos. Eso me dio orgullo porque me hizo quien soy. Me enseñó a confiar en mí. Me sacó de la cabeza esos prejuicios. Tú eres tan bueno o mejor que cualquiera si te fajas a trabajar", dijo.

Casso afirma que crecer en República Dominicana le dio un valor añadido. Al llegar a Estados Unidos pudo combinar su experiencia local con la estructura del mercado internacional. Eso, dice, le dio una perspectiva diferente.

Ha entablado vínculos con empresas dominicanas y no descarta colaborar en algún proyecto futuro.

Hoy ocupa el cargo de director de Estrategia en Ogilvy Norteamérica, agencia con sede en Nueva York.

Considera que una campaña efectiva requiere una estrategia clara, conocimiento de la audiencia, capacidad de respuesta y un plan riguroso. "La diferencia está en cómo lo hacemos", afirma.

Sobre la inteligencia artificial, dijo que es su aliada. La usa junto a su equipo, pero asegura que la creatividad es humana y no hay máquina que la reemplace. "La IA potencia la creatividad, pero no cambia nuestra esencia", comentó.