Eric Adams sobre apoyo de Trump para su reelección: no lo he pedido y él no ha interferido

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien busca la reelección como candidato independiente, aseguró que el presidente Donald Trump no le ha ofrecido su respaldo en esta campaña con miras a las elecciones del próximo 5 de noviembre, y que él tampoco lo ha solicitado.

"No le he pedido [apoyo o ayuda], y él no ha interferido en esta carrera en absoluto", declaró Adams en una entrevista con el New York Post.

Adams comparte la contienda por la Alcaldía de Nueva York con Zohran Mamdani, el socialista que ganó las primarias demócratas del pasado 24 de junio y que se perfila como el favorito para quedarse con el puesto, a pesar de los ataques de la oposición republicana, que lo tilda de "lunático comunista".

También participan en la carrera el exgobernador Andrew Cuomo, quien se lanzó como independiente tras perder frente a Mamdani, y el republicano Curtis Sliwa.

Adams enfrenta una campaña cuesta arriba tras haber sido objeto de investigaciones por presunta corrupción, que posteriormente fueron desestimadas a solicitud del Departamento de Justicia bajo la administración Trump. Las encuestas lo colocan frecuentemente en tercer o cuarto lugar, con más de 20 puntos por debajo del candidato demócrata.

Aun así, el actual alcalde se muestra confiado en que logrará imponerse en noviembre, incluso si Sliwa y Cuomo permanecen en la carrera.

"Logré ganar la carrera gracias a lo que mejor hago, que es hacer campaña", afirmó.

Según el New York Post, Adams evitó responder si estaría dispuesto a aceptar un eventual respaldo de Trump, considerando que en la ciudad de Nueva York los votantes demócratas superan a los republicanos en una proporción de seis a uno.

Sin embargo, el alcalde cuestionó por qué Cuomo no ha recibido las mismas críticas de sectores progresistas, luego de que Trump dijera el martes que el exgobernador debería mantenerse en la contienda, ya que "tiene una oportunidad" de vencer a Mamdani y evitar que "un comunista" dirija la ciudad.

En esa ocasión, Trump se negó a revelar a quién respaldaría, y se limitó a declarar desde el jardín de la Casa Blanca: "No quiero decirlo".

Adams también eludió preguntas sobre si estaría dispuesto a aceptar la línea republicana si quedara disponible, lo cual solo sería posible si Sliwa recibiera un nombramiento federal o falleciera. Además, The Post señala que existe el precedente de que Sliwa sea eliminado de la boleta en caso de mudarse fuera del estado y no poder ejercer el cargo.

Aún si alguno de esos escenarios se concretara, Adams necesitaría el respaldo de al menos tres de los cinco presidentes de condado del Partido Republicano para ser designado como su reemplazo.

El posible impacto del apoyo de Trump

Un eventual respaldo de Trump podría representar para Adams un aumento considerable del apoyo entre los votantes republicanos leales al presidente y entre demócratas moderados, según algunos analistas citados por el medio estadounidense.

"Los demócratas moderados podrían tener un problema con Trump, pero es más probable que tengan un problema mayor con Mamdani", opinó Hank Sheinkopf, veterano consultor demócrata. "Podrían ver a Adams y decir: ´Es un expolicía del NYPD y entiende nuestros problemas´".

No obstante, otros advierten que un respaldo de Trump podría perjudicar seriamente las aspiraciones de Adams. Entre ellos, el exalcalde Bill de Blasio, quien considera que un apoyo del republicano condenaría la campaña de cualquier candidato de izquierda, dado que solo el 30 % de los votantes neoyorquinos apoyaron a Trump en las elecciones del año pasado.

"Es simplemente un mal cálculo: dos tercios de los neoyorquinos reaccionarían negativamente ante alguien vinculado a Trump... así que perderías un montón de votos demócratas", afirmó De Blasio, ferviente partidario de Mamdani, de 33 años.

Una carrera contra Mamdani

Adams, Cuomo y Sliwa compiten por el voto de los demócratas y republicanos moderados, así como del electorado independiente, ante la opción socialista que representa Mamdani.

En las últimas semanas, Cuomo y Adams han intercambiado llamados públicos para que el otro se retire de la contienda, alegando que solo uno de ellos tiene posibilidades reales de evitar el ascenso de Mamdani al Ayuntamiento de Nueva York.

