Tirador de Nueva York sufría daño cerebral degenerativo y tenía extenso historial de salud mental

El hombre que mató a cuatro personas antes de suicidarse en un rascacielos de Nueva York la tarde del lunes sufría un daño cerebral degenerativo que atribuía a su paso por el fútbol americano en la secundaria y contaba con un historial documentado de problemas de salud mental en Las Vegas, donde residía.

El tirador, identificado como Shane Tamura, de 27 años, condujo hasta la ciudad apenas horas antes de cometer el ataque en 345 Park Avenue, un elegante edificio de 44 pisos que alberga oficinas de la NFL, Blackstone, Rudin Management, entre otras.

"Tenía una nota en la que afirmaba sufrir de CTE (siglas en inglés de encefalopatía traumática crónica), una enfermedad cerebral asociada con deportes de contacto. Aparentemente culpaba a la NFL por ello", declaró este martes el alcalde Eric Adams al canal CBS.

La agencia de noticias AFP señala que, aunque Tamura nunca jugó en la liga profesional, en la secundaria fue quarterback (mariscal de campo), el jugador ofensivo que lidera el ataque.

También se destacó como corredor en Granada Hills Charter High School, en California, según una entrevista que concedió años atrás a un medio local, citada por The New York Post. Durante esa entrevista, posterior a un partido, Tamura hablaba en voz baja sobre los touchdowns que había anotado esa noche.

Además, la policía de Las Vegas confirmó que el tirador tenía "un historial de salud mental documentado", dijo la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, en una declaraciones la noche del lunes.

La encefalopatía traumática crónica (ETC) es una enfermedad cerebral degenerativa asociada a golpes repetidos en la cabeza, común en jugadores de fútbol americano, boxeadores, militares y otras personas expuestas a traumatismos craneales. Quienes la padecen pueden experimentar alteraciones cognitivas, emocionales y de comportamiento, y en muchos casos se les considera pacientes con trastornos neuropsiquiátricos.

Tamura asesinó a un oficial de policía y a tres civiles antes de suicidarse, según informó en la noche del lunes la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch. Una persona resultó herida de bala y otras cuatro sufrieron lesiones menores mientras huían del lugar.

Cruzó varios estados antes del ataque

Tamura, quien según The New York Post trabajaba como guardia de seguridad en un casino de Las Vegas, no se presentó a trabajar el domingo y en su lugar emprendió un viaje por carretera a través de varios estados hasta llegar a Nueva York, pocas horas antes del tiroteo.

Su vehículo fue captado pasando por Colorado el 26 de julio, por Nebraska e Iowa el 27, y por Columbia, Nueva Jersey, a las 4:24 p.m. del lunes. Poco después, ingresó a Manhattan.

Una cámara de vigilancia lo registró caminando hacia el rascacielos con un rifle de asalto, alrededor de las 6:30 p.m., en plena hora pico.

Ya en el vestíbulo del edificio, abrió fuego contra varias personas, luego subió al piso 33, donde disparó a su última víctima antes de quitarse la vida, según detalló Tisch.

Armas y evidencia encontrada

Al registrar su vehículo, la policía halló un estuche de rifle con munición, un revólver cargado, cargadores adicionales, una mochila y medicamentos recetados.

El arma usada fue un rifle de asalto AR-15 de Palmetto State Armory, calibre .223, equipado con mira negra, guardamanos y correa para el hombro, según informó The Post, que obtuvo una imagen del arma con rastros de sangre.

Además, el diario compartió una imagen de un permiso de armas ocultas expedido en Las Vegas a nombre de Tamura, con fecha de vencimiento en 2027.

La policía indicó que Tamura actuó solo y que el motivo del ataque aún no está claro. Aunque este martes, Adams indicó que la enfermedad que sufría Tamura lo habría llevado a ejecutar el ataque.

Minutos de terror

Testigos describieron escenas de pánico cuando comenzaron los disparos.

"Estaba en el trabajo y un tipo entró con un rifle de asalto y empezó a disparar. Estaba en el vestíbulo", relató un hombre.

Jessica Chen, que se encontraba en el segundo piso del edificio, contó que ella y unas 150 personas estaban en medio de una presentación cuando comenzaron los disparos.

"Escuchamos varios disparos en rápida sucesión desde el primer piso, y muchos de nosotros corrimos a una habitación", dijo a ABC News.

"Estaba a una cuadra de distancia y escuché los disparos. Luego llegó un grupo de policías a neutralizar la situación", agregó Oleksandr Stupak, de 30 años, en declaraciones a The Post.