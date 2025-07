Acusan a los demócratas de bloquear nominaciones de Trump, incluida la de su embajadora para RD

Un senador republicano por Texas cargó este miércoles contra sus compañeros demócratas y los acusó de obstruir la aprobación de 147 nominaciones del presidente Donald Trump, incluida la de Leah Francis Campos, la candidata del mandatario para dirigir la política exterior estadounidense en República Dominicana.

"Los colegas demócratas aquí en el Senado se han opuesto de manera automática y sin reflexión a los nominados del presidente Trump. Pero hemos confirmado a 107 de ellos, mientras que 147 nominados de nivel inferior, pero críticos, aún esperan ser confirmados por el Senado", dijo John Cornyn ante los miembros de la Cámara Alta.

Cornyn, que acusó a los demócratas de "quemar el valioso tiempo" de los republicanos, afirmó que muchas de estas nominaciones pendientes incluyen a embajadores "de aliados clave en todo el mundo" que aún esperan su turno en el Senado.

Agregó que los demócratas no han dado su consentimiento a ninguno de los candidatos civiles del mandatario republicano, lo que calificó de "vergonzoso" e "imperdonable".

"No están perjudicando a los republicanos, no están lastimando al presidente Trump, están lastimando al pueblo estadounidense, porque estas son personas que servirán en puestos críticos que requieren la confirmación del Senado, no solo aquí en los Estados Unidos y en la administración, sino en todo el mundo, representando a los Estados Unidos", acotó.

"Hemos tenido un Senado productivo y exitoso, a pesar de la obstrucción demócrata, pero espero hacer aún más, no solo en el tiempo que queda antes de que nos vayamos al receso, sino cuando regresemos de ese receso" John Cornyn Senador de Texas “

Entre estos embajadores pendientes de confirmación se encuentra la nominada de Trump para asumir el liderazgo de la misión diplomática estadounidense en Santo Domingo. Campos fue una de las primeras propuestas que el republicano dio a conocer tras ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre pasado.

Campos fue incluida en el calendario para votación del Senado el 8 de mayo —cuatro días después de su propia audiencia de confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores—, pero su nominación no ha avanzado en la Cámara Alta, donde lleva casi tres meses estancada.

Consecuencias de la obstrucción

Cornyn explicó que esta "obstrucción partidista" de los demócratas del Senado ocasiona que Estados Unidos sea "menos seguro", y que la política exterior se vuelva "menos efectiva", mientras se cede terreno a sus adversarios, "que no tienen ningún problema en poner a sus representantes en estos países que actualmente carecen de un embajador estadounidense".

"Creo que si nuestros colegas demócratas no ceden en esta obstrucción innecesaria y sin sentido, los republicanos del Senado tendrán que considerar qué pasos adicionales debemos tomar para acelerar este proceso", dijo Cornyn.

En ese sentido, el senador por Texas recordó que en 2017, bajo el primer mandato de Trump, el Senado cambió las reglas para facilitar la confirmación de Neil Gorsuch a la Corte Suprema al reducir de 60 a 51 la minoría simple para ser aprobada.

"Creo que puede ser necesario un proceso similar mediante el cual establezcamos un nuevo precedente sobre los nominados del presidente antes de que dejemos esta cámara, antes de dejar el Senado en Washington D.C. este mes. El presidente debe tener su equipo en su lugar", advirtió el legislador, quien sugirió que los demócratas aún no aceptan que Trump haya ganado las elecciones.

El senador indicó que la obstrucción no es justa para el pueblo estadounidense, no es justa para Trump, y menos para los nominados que esperan "día tras día" saber si serán confirmados o no.

"Así que se lo debemos al pueblo estadounidense, se lo debemos al presidente Trump, se lo debemos a estos nominados que se han ofrecido como voluntarios para servir a su país. Debemos votar por estos nominados sin más demora", sentenció.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.