Gobierno de Trump quemará 9.7 millones de dólares en anticonceptivos comprados por Usaid

El Gobierno de Donald Trump se prepara para destruir anticonceptivos adquiridos por Estados Unidos durante la Administración de Joe Biden por un valor de 9.7 millones de dólares, tras rechazar una propuesta para comprarlos. Los medicamentos, cuya fecha de caducidad oscila entre 2027 y 2031, serían incinerados, informó la cadena CNN el martes.

La eliminación de estos productos ocurre semanas después de que el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, anunciara el fin de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y el desmantelamiento de sus programas de asistencia exterior.

Según CNN, se trata de una decisión preliminar confirmada por un portavoz del Departamento de Estado, quien señaló que incinerar los anticonceptivos costará aproximadamente 167,000 dólares.

Los productos, en su mayoría de larga duración —como dispositivos intrauterinos (DIU) e inyecciones anticonceptivas— están almacenados en Geel, Bélgica. El Ministerio de Asuntos Exteriores belga indicó que mantiene conversaciones diplomáticas con la embajada de EE. UU. para buscar una solución alternativa para los suministros.

Se desconoce exactamente cuándo se destruirán los suministros, dijo un asistente del Congreso en conversación con CNN.

"Tienen que incinerar dos veces los productos porque contienen altos niveles de hormonas y no quieren arriesgarse a que los subproductos se filtren al medio ambiente, lo cual probablemente aumente el costo", dijo el asistente. "El Gobierno de Trump está literalmente quemando el dinero de los contribuyentes".

Aún viables

Una lista de los suministros obtenidos por CNN muestra que los anticonceptivos incluyen DIU de cobre, implantes en varilla, inyecciones anticonceptivas y tabletas de levonorgestrel y etinilestradiol. Aunque algunos llevan el sello de Usaid, la mayoría no.

Además, la mayoría de los productos no vencen hasta 2028 o 2029, siendo abril de 2027 la fecha de caducidad más temprana, resalta CNN tras verificar.

El Departamento de Estado describió los productos como "ciertos anticonceptivos abortivos provenientes de contratos de USAID de la era Biden que han sido cancelados".

En EE. UU., algunos métodos anticonceptivos, como los DIU, son catalogados como abortivos por ciertos sectores conservadores, aunque médicamente su función principal es impedir la fertilización o la implantación del óvulo fecundado.

El portavoz añadió que solo una cantidad limitada de productos fue aprobada para su eliminación y que no se destruirán medicamentos para el VIH ni condones. También aseguró que Usaid logró evitar un gasto adicional de 34.1 millones de dólares al cancelar pedidos pendientes sin costo.

De acuerdo con informes de medios estadounidenses, los anticonceptivos serían enviados a una instalación francesa de desechos médicos a finales de julio. Sin embargo, una fuente diplomática francesa dijo a CNN que los productos están bajo la gestión de entidades privadas y que hasta el jueves pasado no tenían constancia oficial de ningún traslado.

"Apoyamos firmemente el compromiso de las autoridades belgas de evitar la destrucción de estos anticonceptivos, para que puedan llegar a mujeres y hombres de todo el mundo que los necesitan y los esperan", declaró la fuente, destacando que el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es una cuestión de derechos humanos y salud pública.

Oposición demócrata

La senadora demócrata Jeanne Shaheen, de Nueva Hampshire, envió a un miembro de su equipo al almacén en Bélgica como parte de un esfuerzo legislativo para impedir la destrucción de los anticonceptivos sin agotar antes todas las opciones de donación o reventa.

El empleado confirmó que la fecha de caducidad más temprana de los anticonceptivos era 2027, y que algunos suministros vencían en 2031, lo que significa que aún podrían usarse durante años.

"En un momento en que el Gobierno de Trump ha realizado recortes devastadores a la asistencia exterior, es decepcionante que el Departamento de Estado apruebe gastar dinero para destruir productos ya pagados que salvarían vidas y están listos para ser distribuidos", dijo Shaheen en un comunicado.

Shaheen recordó que estos productos son fundamentales en países afectados por conflictos, como Sudán o la República Democrática del Congo, donde hay escasez de alimentos y servicios de planificación familiar.

Rechazo a oferta de compra

El Ministerio de Asuntos Exteriores belga afirmó que está evaluando "todas las vías posibles" para evitar la destrucción de los productos, incluida su reubicación.

Por su parte, la organización MSI Reproductive Choices informó que ofreció, junto con otras entidades, cubrir los costos de transporte y reempaque de los anticonceptivos con marca USAID, pero que la oferta fue rechazada por el gobierno estadounidense.

"No se nos dio una razón de por la qua esta oferta no fue aceptada, pero quedó claro en las conversaciones que no lo sería y que nuestros esfuerzos estarían mejor enfocados en encontrar soluciones alternativas a la escasez de suministros anticonceptivos", dijo Grace Dunne, portavoz de MSI

La organización trabaja en 36 países para proveer atención de salud reproductiva, incluyendo servicios de aborto, anticoncepción y atención materna, recoge CNN.

El Departamento de Estado justificó su decisión basándose en la "política de la Ciudad de México", conocida por sus críticos como la "regla mordaza global". Esta normativa impide que organizaciones extranjeras que provean, aconsejen o promuevan el aborto reciban fondos estadounidenses.

Preocupación internacional

La decisión de destruir los anticonceptivos ha generado protestas de organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), que advirtió sobre la creciente escasez de estos productos en regiones que antes dependían de los donativos de USAID. MSF también denunció que hay más productos almacenados en Emiratos Árabes Unidos en riesgo de ser destruidos.

"En las comunidades atendidas por MSF —ya sea afectadas por conflictos, brotes de enfermedades, desastres naturales o provocados por el hombre, o exclusión de la atención médica— el acceso a anticonceptivos ya está restringido", dijo la organización en un comunicado. "Los contextos que previamente dependían de suministros anticonceptivos financiados por Usaid están en mayor riesgo de interrupciones en la cadena de suministro y quiebres de stock".

"MSF ha visto de primera mano los beneficios positivos para la salud cuando las mujeres y niñas pueden tomar libremente sus propias decisiones de salud eligiendo prevenir o retrasar el embarazo, y las peligrosas consecuencias cuando no pueden", agregó Avril Benoît, directora ejecutiva de MSF USA.

A principios de julio, Marco Rubio celebró públicamente la eliminación de Usaid y anunció que los programas de asistencia exterior serían dirigidos por el Departamento de Estado y alineados con las prioridades de la actual administración.

Según un estudio publicado por The Lancet, los recortes a Usaid podrían provocar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030. El informe subraya que la financiación de Usaid ha sido especialmente efectiva para reducir la mortalidad vinculada al VIH/SIDA y la malaria.