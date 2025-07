Un pasajero del metro de Nueva York muere tras ser golpeado por un tren en movimiento

Un pasajero del metro de Nueva York murió la madrugada del miércoles tras ser golpeado por uno de los trenes en una estación de Brooklyn, en medio de una pelea con otro usuario.

Según la Policía de Nueva York, el incidente comenzó con una acalorada discusión entre dos hombres dentro de uno de los vagones y continuó en el andén de la estación Prospect Park, en las líneas Q y B, alrededor de las 2:30 de la madrugada.

El Diario NY destacó que, una vez en el andén, la confrontación se tornó física, lo que provocó que uno de los involucrados chocara con un tren Q que salía en dirección sur.

Aún se desconoce cómo el pasajero terminó tan cerca del borde del andén, aunque nunca cayó a las vías, según indicó la Policía.

Las autoridades también descartaron que la víctima —un hombre de entre 30 y 40 años— haya sido empujada deliberadamente contra el tren en movimiento.

El pasajero, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue declarado muerto en el lugar.

El otro hombre implicado en la pelea fue detenido, aunque hasta la tarde del miércoles no se habían presentado cargos, según reportó el New York Post. El motivo de la disputa aún no ha sido esclarecido.

El más peligroso

Solo el 45 % de los pasajeros del metro se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según la más reciente encuesta semestral de la MTA. La violencia sigue siendo una constante en el sistema de transporte público de la ciudad.

Un estudio privado reciente, basado en datos del Departamento de Transporte (DOT) entre 2021 y 2023, concluyó que el estado de Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.