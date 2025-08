Terrorista que admitió haber planeado el 11-S y los atentados de Londres podría quedar en libertad

Un terrorista británico que afirmó haber planeado los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos y los atentados del 7 de julio en Londres podría ser liberado en los próximos días, lo que ha desatado indignación en Reino Unido, donde aún se le considera una amenaza para la seguridad nacional.

Haroon Aswat, de 50 años, podría ser dado de alta de una unidad hospitalaria psiquiátrica segura donde permanece recluido en Reino Unidos, tras completar un tratamiento de salud mental, informó The New York Times citando al diario británico The Sun.

Según ambos medios, Aswat saldría en libertad sin que se haya completado una evaluación integral de riesgos, lo que se atribuye a un "vacío legal" en la Ley de Salud Mental del Reino Unido. Este aspecto ha intensificado la preocupación de autoridades y ciudadanos.

"Este hombre despreciable estuvo detrás de uno de los atentados más mortíferos de la historia moderna. No debería volver a gozar de la libertad", declaró el parlamentario conservador, Robert Jenrick.

El detective superintendente Gareth Rees, jefe de operaciones del Comando Antiterrorista SO15 de la Policía Metropolitana, dijo en una declaración jurada: "Basado en mi experiencia, esta es una conducta que me genera serias preocupaciones sobre el riesgo que el acusado representa para la seguridad nacional del Reino Unido y para el público".

Aswat fue deportado a Reino Unido en 2022 desde Estados Unidos, donde cumplió parte de una sentencia por intentar establecer un campo de entrenamiento de al-Qaeda en Oregón.

Sentencia y deportación

El diario The Telegraph citó documentos del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en los que se describe a Aswat como un terrorista y un "soldado de al-Qaeda". Los archivos revelan que admitió haber participado en actividades terroristas.

En 2015, Aswat fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por iniciar los preparativos para un campo de entrenamiento de Al Qaeda en territorio estadounidense en 1999.

"En marzo de 2017, el acusado declaró: ´Si creen que soy un terrorista, no eludo mi responsabilidad´ y también afirmó que fue el cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre y del atentado terrorista de 2005 en el Reino Unido", señala uno de los documentos.

Cumplió gran parte de su condena antes de ser deportado en diciembre de 2022 al Reino Unido, luego de una evaluación médica. El doctor Richard Taylor, psiquiatra, concluyó en su informe que Aswat aún representaba un riesgo para la población.

Vínculos con Al Qaeda

Los documentos judiciales también indican que Aswat tenía vínculos con Osama bin Laden y que pasó tiempo entrenándose en campos de Al Qaeda en Afganistán, meses antes de los ataques del 11-S.

Su nombre apareció en un libro de contabilidad hallado en una casa de Pakistán donde se hospedaba Khalid Sheikh Mohammed, considerado el "arquitecto" de los atentados del 11 de septiembre, que dejó miles de víctimas mortales.

Entre otras actividades, Aswat ayudó al predicador extremista Abu Hamza a establecer un campamento terrorista en Estados Unidos en 1999. También se alojó en una casa en Pakistán en 2002, donde conoció a dos de los terroristas responsables del 7/7. En su poder se encontraron un manual de terrorismo y presuntos materiales para fabricar explosivos.

La policía rastreó al menos 20 llamadas realizadas por los terroristas del 7/7 a un teléfono vinculado a Aswat.

Nacido y criado en Yorkshire (norte de Inglaterra), Aswat se trasladó a Wood Green, al norte de Londres, donde cayó bajo la influencia de Hamza. Luego se mudó a Seattle (Estados Unidos) para organizar el mencionado campo de entrenamiento.

También estuvo en Afganistán y Pakistán, donde se relacionó con Mohammed Sidique Khan y Shehzad Tanweer, dos de los perpetradores del atentado del 7 de julio en Londres.

Actualmente, Aswat permanece recluido en el Hospital Real Bethlem en Bromley, al sureste de Londres.

A pesar de que las autoridades británicas consideran que Aswat continúa siendo un riesgo para la seguridad, un juez determinó recientemente que su liberación se esperaba en un "futuro relativamente cercano" según las leyes de salud mental del país.

Una vez en libertad, el hombre sólo estará sujeto a una orden de notificación, lo que significa que sólo tendrá que registrar su dirección y notificar a la policía sobre cualquier plan de viaje, recoge The Post.