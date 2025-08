Leonardo González triunfa en convención internacional de tatuajes en EE. UU.

El artista del tatuaje Leonardo González, radicado en Los Ángeles, se consagró como una de las figuras más destacadas de la reciente edición de la All American Tattoo Convention 2025, celebrada del 11 al 13 de abril en Carolina del Norte, Estados Unidos.

De acuerdo a una nota de prensa, González, de origen latino, fue reconocido en tres de las principales categorías del evento: "Best Anime Tattoo", "Tattoo of the Day" (Color) y "Best in Show" (Color), consolidando su presencia en la élite del tatuaje internacional.

La convención es una de las más prestigiosas del sector y reúne a cientos de los mejores tatuadores del mundo, incluyendo figuras influyentes de todo Estados Unidos.

Con más de quince años de trayectoria, Leonardo González se ha especializado en el estilo realista, tanto en color como en black and grey, y ha ganado más de trece premios internacionales en distintas competencias de Europa y América.

Su carrera comenzó en medio de dificultades económicas, pero con el apoyo de un amigo y la formación autodidacta, logró perfeccionar su técnica hasta ser reconocido globalmente. Desde 2016, su arte ha llegado a diversos países europeos, destacando por su capacidad de convertir la piel en lienzos que cuentan historias profundas con un enfoque estético distintivo.

Compromiso militar

El evento, además de su enfoque artístico, tiene un fuerte compromiso con la comunidad militar y veteranos de EE. UU., lo que refuerza el valor simbólico y social del trabajo de González.

El artista continuará su participación en futuras convenciones internacionales, con el objetivo de expandir sus horizontes creativos y mantener su ascenso dentro y fuera de los Estados Unidos.