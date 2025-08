Miss Estados Unidos demanda a congresista republicano por amenazas de publicar fotos íntimas

La actual Miss Estados Unidos Universo, Lindsey Langston, de 25 años, demandó a su expareja, Cory Mills, representante republicano por Florida, por amenazarla con divulgar imágenes íntimas, según reportó un medio local de Florida.

Langston, quien también es miembro del Comité Estatal Republicano del condado de Columbia, declaró ante la Oficina del Sheriff del mismo condado que convivió con Mills en su residencia en New Smyrna Beach.

Sin embargo, la relación terminó a principios de este año, tras salir a la luz una presunta agresión cometida por el congresista contra otra mujer en su vivienda en Washington D. C.

La demanda fue presentada a mediados de julio.

"Lindsey confrontó a Cory sobre la otra mujer, pero él le aseguró que no tenía ninguna relación con ella y que la historia había sido inventada por la prensa. Posteriormente, Lindsey encontró la cuenta de la mujer en redes sociales y vio fotos en las que aparecía junto a Cory", indica el informe.

El abogado de Langston, Anthony Sabatini, declaró que están solicitando una orden de alejamiento contra Mills.

Por otro lado, la modelo descubrió que Mills, quien se presentó ante ella como separado y divorciado, en realidad continúa legalmente casado con otra mujer.

Cronología de los mensajes

El abogado de Langston compartió con los medios una serie de mensajes que, presuntamente, Mills le envió a su clienta.

El 22 de mayo, el congresista escribió: "Lamento ver que así es como tratas las cosas. Mucha suerte. Gracias por los videos". Langston respondió: "¿No me has hecho suficiente daño?".

En junio, al circular rumores sobre una nueva pareja de la modelo, Mills volvió a contactarla.

Langston le pidió: "Por favor, déjame en paz". A lo que Mills respondió: "Está bien, Linds. Dame su número y puedo enviarle videos. Cuídate".

La última comunicación conocida ocurrió cuando Mills le envió un mensaje a Langston "aconsejándola": "Espero que conserves tu corona hasta el final".

Otro mensaje, sin fecha específica, muestra a Mills escribiéndole a Langston: "Envíamelo. Ya sabes el mío. Y no dudes en compartir mi número". Luego agregó una dirección (que el abogado Sabatini censuró antes de divulgar). "Que se entrometa. También puedo enviarle algunos videos tuyos. Ah, todavía los tengo".

"Mi mayor temor es que esta investigación termine como la de Washington D. C. en el caso del altercado de febrero", declaró Langston a los medios. "No cuestiono la capacidad de las autoridades locales y estatales para manejar esta situación, pero me preocupa que, por tratarse de un funcionario electo y figura pública, el caso se retrase, lo que me pondría en riesgo. Me preocupa estar provocando al oso", añadió.

Acusación de otra mujer

En febrero de este año, Sarah Raviani, cofundadora de "Iraníes por Trump", llamó a la Policía Metropolitana para denunciar que el congresista Cory Mills había ejercido violencia contra ella en un apartamento que compartían en Washington D. C. Sin embargo, Raviani retiró la acusación y no se presentaron cargos en su contra.