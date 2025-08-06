Semana Dominicana llega a Canadá con agenda renovada este 2025

La Embajada de la República Dominicana en Canadá anunció la celebración de la Semana Dominicana en ese país, que se realizará del 14 al 16 de octubre en las ciudades de Ottawa y Toronto. El evento busca fortalecer los lazos bilaterales en comercio, inversión, turismo y cooperación.

El embajador José A. Blanco destacó que esta nueva edición marca el regreso del evento tras una larga pausa, en un momento clave para las relaciones internacionales, especialmente con Canadá, que cuenta con un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Mark Carney.

"La Semana Dominicana regresa con una propuesta renovada, diseñada para proyectar al país como un socio confiable, competitivo y estratégico para Canadá", afirmó el embajador en una nota de prensa.

La delegación dominicana estará integrada por funcionarios del gobierno y representantes del sector privado. Durante los tres días de actividades, se llevarán a cabo reuniones con autoridades federales, provinciales y parlamentarias canadienses, así como encuentros con líderes del sector empresarial, académico, científico y tecnológico.

La agenda

La agenda incluye paneles sobre comercio, inversión, turismo, logística y conectividad aérea; desayunos con fondos de inversión, visitas a centros de investigación en minerales críticos y tierras raras; recorrido por instalaciones de una empresa líder del sector aeronáutico

Además, en el plano cultural, la Semana Dominicana en Canadá 2025 ofrecerá una muestra gastronómica que combinará lo mejor de la cocina criolla con una selección de ron, cigarros, café y cacao, destacando la calidad de los productos dominicanos.

El evento servirá para promover la X Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre de este año en la República Dominicana, y donde se espera que el Foro Empresarial juegue un papel clave en la creación de nuevas oportunidades comerciales y alianzas estratégicas en el hemisferio.

La Semana Dominicana en Canadá se consolida como el evento más importante del año para la embajada dominicana, alineado con la política exterior del país y los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en favor del desarrollo nacional y la proyección internacional.