Abinader recibe a estudiantes dominicanos de España premiados por su mérito escolar en 2025

El presidente Luis Abinader junto al embajador de República Dominicana en España, Tony Raful y los estudiantes dominicanos meritorios. ( FUENTE EXTERNA )

Los estudiantes galardonados con el XI Premio al Mérito Escolar en España fueron recibidos por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, como parte de la agenda oficial de su visita cultural al país.

Este reconocimiento, impulsado por la Embajada de la República Dominicana en el Reino de España, distingue a jóvenes de nacionalidad u origen dominicano, de entre 12 y 18 años, que se han destacado por su excelencia académica, espíritu de superación y conducta ejemplar en centros educativos de España.

El encuentro fue ayer miércoles.

Durante el encuentro, el presidente Abinader felicitó a los galardonados por su gran preparación y capacidad demostrada que los convierte en dignos representantes de la diáspora en ese país. El mandatario le dio la bienvenida a la patria y les invitó a disfrutar de su belleza y lugares encantadores.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la delegación de estudiantes estuvo acompañada por el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful, quien agradeció al presidente la acogida brindada a los estudiantes en el Palacio Nacional y su disposición de seguir respaldando el programa a favor de la juventud dominicana en el exterior.

Además del encuentro con el presidente, los estudiantes fueron recibidos previamente por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el mismo Palacio Nacional, y por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, en la sede del Ayuntamiento de Santo Domingo.

Este mismo miércoles, los jóvenes fueron recibidos en horas de la mañana por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien los instó a afianzar sus conocimientos, considerando que "es a partir del conocimiento que las personas generan la inteligencia".

Anteriormente fueron reconocidos en julio

Los estudiantes recibieron sus medallas en julio durante un acto encabezado por el embajador ante el Reino de España, Tony Raful, en la residencia oficial de la embajada.

El galardón cuenta con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Turismo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Central, Indotel, la Suprema Corte de Justicia, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Grupo INICIA, la Fundación Manuel García Arévalo y diversos centros culturales.