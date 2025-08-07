El alcalde de NY Eric Adams: "Nací en Alabama, pero soy un bebé dominicano"

El alcalde Eric Adams durante la celebración por motivo al desfile dominicano en su residencia. ( FUENTE EXTERNA )

En la antesala de la 43.ª edición del Desfile Nacional del Día de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, que se celebrará el próximo domingo 10 de agosto, el alcalde Eric Adams resaltó su cercanía con la comunidad dominicana durante una celebración realizada en su residencia oficial.

Adams destacó el rol fundamental de los dominicanos en la vida de la ciudad. "Esta comunidad, su vitalidad, su energía, la veo en mi equipo, en nuestras calles y en cada rincón donde hay esfuerzo, trabajo y orgullo", expresó el alcalde, quien reiteró su aprecio personal diciendo: "Nací en Alabama, pero soy un bebé dominicano."

Durante su discurso, el alcalde subrayó los logros de ciudadanos dominicanos destacados en la administración pública y en los cuerpos de seguridad. Entre ellos, mencionó a la primera vicealcaldesa de origen dominicano en la historia de la ciudad y a la inspectora King, quien próximamente se convertirá en la primera jefa dominicana del Departamento de Policía de Nueva York.

"Nuestros números han crecido en el NYPD, y cuando la Asociación de Oficiales Dominicanos organiza un evento, hay más de mil personas presentes. Están aportando carácter y compromiso a la seguridad de esta ciudad", afirmó Adams.

Con miras al desfile que se celebrará este fin de semana, Adams se comprometió a gestionar que, en futuras ediciones, el evento tenga lugar en la icónica Quinta Avenida de Manhattan. "Contribuyen demasiado a esta ciudad como para no estar en la Quinta Avenida. Vamos a hacer que eso suceda", aseguró.

El alcalde también resaltó la importancia de los pequeños negocios dominicanos, mencionando específicamente a la Asociación Nacional de Supermercados y a la Asociación de Bodegas Unidas. "Les debemos mucho. Ustedes han sido columna vertebral del comercio local", afirmó.

El alcalde también entregó honores a los siguientes dominicanos: María Cury, la doctora Dennis Núñez, Robinson Iglesias y el programa de radio El Vacilón de la Mañana conducido por Aneudy Reynoso "DJ Aneudy", Scarlet Molina y Frederick Martínez "El Pacha".

Tributo a víctimas del Jet Set

Durante la ceremonia, Adams pidió un momento de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, que cobró la vida de decenas de dominicanos durante una fiesta amenizada por el fallecido cantante Rubby Pérez.

"Nuestros corazones siempre estarán con ustedes. Hay preguntas para las que no tenemos respuestas, pero debemos aprender a confiar en Dios", expresó el alcalde con tono solemne.