Dominicanos acusados de disparar a agente federal enfrentan nuevos cargos en Nueva York

Fotos compartidas muestran al inmigrante indocumentado de origen dominicano Francisco Mora Núñez, acusado de disparar a un agente del CBP durante un intento de robo. ( FUENTE EXTERNA )

Christhian Aybar Berroa, de 22 años, y Miguel Francisco Mora Núñez, de 21, ambos ciudadanos dominicanos, enfrentan ahora cargos estatales en Nueva York tras ser acusados de disparar a un agente de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) fuera de servicio durante un intento de robo en el Alto Manhattan.

Los nuevos cargos fueron anunciados este miércoles por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Ambos jóvenes ya habían sido imputados por delitos federales a finales de julio, poco después del tiroteo ocurrido la noche del sábado 19 de ese mes en Fort Washington Park.

Miguel Mora Núñez enfrenta cargos de intento de homicidio en primer y segundo grado, robo, intento de robo, posesión ilegal de un arma y agresión. Por su parte, Christhian Aybar Berroa está acusado de robo en primer y segundo grado, intento de robo, posesión ilegal de un arma y agresión.

Las autoridades recordaron que todos los cargos son acusaciones formales y que los procesados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

El agente herido, cuyo nombre no ha sido revelado, recibió disparos en la cara y la mano. Fue dado de alta del hospital días después y se recupera en su domicilio.

De acuerdo con la investigación, el agente fue abordado por Mora en un aparente intento de robo que derivó en un tiroteo en el que ambos resultaron heridos.

Posteriormente, Aybar habría trasladado a su cómplice hasta el Hospital Lincoln, en El Bronx, donde fue atendido por dos heridas de bala.

Según las autoridades, el incidente formó parte de una ola delictiva que comenzó con el robo del celular de una mujer horas antes. El alcalde Eric Adams elogió la acusación estatal, destacando el trabajo conjunto del NYPD, la Fiscalía de Manhattan y agentes federales.

Son indocumentados

"Gracias a la valentía del agente federal que resultó herido y a la rápida labor de nuestros socios en las fuerzas del orden, dos peligrosos delincuentes ya no están en las calles y se enfrentarán a la justicia", expresó Adams en un comunicado.

Ambos acusados estaban en situación migratoria irregular. Mora tenía una orden de deportación desde noviembre de 2024 y Aybar desde enero de 2023. Sin embargo, permanecían en libertad a pesar de haber sido arrestados por otros delitos, según reportó ABC News.

El caso ha generado tensiones políticas. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York y el alcalde Adams por las políticas de ciudad santuario. "Si los líderes de Nueva York no se esfuerzan por proteger a sus ciudadanos, nosotros lo haremos", escribió en X (antes Twitter).

Figuras del ala dura de la seguridad, como Tom Homan, zar fronterizo, y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, también reaccionaron con dureza. Noem calificó a los sospechosos como "escoria" y denunció que ambos tenían antecedentes penales.