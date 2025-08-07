Eric Adams anuncia que trabajará para mover desfile dominicano a la Quinta Avenida

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, durante una celebración en su residencia con motivo de la 43.ª edición del Desfile Nacional del Día de la República Dominicana en la ciudad —que se celebrará el próximo domingo 10 de agosto— anunció que trabajará para trasladar el desfile a la emblemática Quinta Avenida en Manhattan.

"Vamos a verlos por toda la ciudad, y déjenme decirles esto: voy a descubrir cómo mover su desfile a la Quinta Avenida. No necesitan estar en otra avenida. Necesitan estar en la Quinta Avenida, y vamos a hacer que eso suceda. Contribuyen mucho a la ciudad. Tenemos una deuda de gratitud con ustedes", declaró Adams en su discurso.

El desfile de este año, que tiene como lema "Quisqueya y Estados Unidos: Unidos en la Cultura y la Tradición", se celebrará en la Sexta Avenida de Manhattan, como en ediciones anteriores.

Comenzará a partir de las 11:00 de la mañana y contará con la participación de carrozas, artistas, líderes comunitarios y dignatarios locales. El evento busca resaltar el orgullo y la herencia cultural dominicana en Estados Unidos.

Cercanía con la comunidad dominicana

El alcalde Eric Adams también aprovechó la ocasión para reafirmar su cercanía con la comunidad dominicana durante la celebración en su residencia oficial.

Adams destacó el rol clave de los dominicanos en el desarrollo de la ciudad. "Esta comunidad, su vitalidad, su energía, la veo en mi equipo, en nuestras calles y en cada rincón donde hay esfuerzo, trabajo y orgullo", expresó el alcalde, quien reiteró su aprecio personal diciendo: "Nací en Alabama, pero soy un bebé dominicano."

Durante su discurso, también resaltó los logros de dominicanos que se han destacado en la administración pública y en los cuerpos de seguridad de la ciudad, como la primera vicealcaldesa dominicana en la historia de Nueva York y la inspectora King, quien próximamente se convertirá en la primera jefa de origen dominicano en el Departamento de Policía (NYPD).