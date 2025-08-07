Adolescente dominicano de 14 años es asesinado en parque de El Bronx; sus padres claman justicia

Ángel Mendoza, el adolescente dominicano asesinado en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Ángel Mendoza, un adolescente dominicano de 14 años, fue asesinado a puñaladas el pasado martes 5 de agosto en un parque de El Bronx, Nueva York. La tragedia ha dejado devastados a sus padres, quienes ahora exigen justicia por la pérdida de su hijo.

Aunque reconocen que los últimos meses no fueron fáciles —marcados por la rebeldía propia de la adolescencia y amistades que no aprobaban— el dolor de perderlo de forma tan violenta ha sido "terrible e inimaginable".

"Estamos destrozados. Yo vi que ya no tenía vida. Fui allí, lo miré, lo besé y lo abracé", expresó entre lágrimas su padre, Miguel Mendoza, según informó la cadena Univision.

Según relató Mendoza, la mañana del martes intentó convencer a Ángel de que fueran juntos a la playa, pero el joven se negó. Esa misma noche, Ángel salió de casa y fue al parque donde solía reunirse con sus amigos. Allí, un grupo de aproximadamente 15 jóvenes los confrontó.

Una amiga del adolescente, que habló con Univision 41 bajo anonimato, contó que uno de los agresores se dirigió a Ángel, y este respondió que "no sabía nada". Poco después, fue apuñalado varias veces. Otro joven de 17 años también resultó herido.

La testigo agregó que los atacantes no eran conocidos en el vecindario y que tras el ataque huyeron rápidamente del lugar.

En el parque donde ocurrió el crimen, los amigos de Ángel improvisaron un pequeño altar con velas para honrar su memoria. Uno de ellos, Adrián Urriola Reyes, recordó a su amigo con cariño y tristeza.

"Me sentí devastado, estuve llorando con mis padres porque no lo creía. Nunca tuvo problemas, siempre fue un adolescente bueno y sonriente", relató. Dijo además que no fue al parque ese día porque tenía un "mal presentimiento".

Lo querían enviar a RD

Sin embargo, para los padres de Ángel, algunos de esos amigos no eran buena influencia. De hecho, su padre ya consideraba enviarlo de regreso a República Dominicana, de donde emigraron hace 10 años, con la esperanza de alejarlo de las malas compañías.

A pesar de los conflictos, Miguel Mendoza lo describió como un niño especial y amoroso.

Mientras la familia intenta procesar su duelo, las autoridades han detenido a cuatro sospechosos, quienes enfrentan cargos por asesinato, homicidio involuntario, ataque en pandilla y lesiones con arma blanca.

Aunque no de la manera en que soñaban, los padres de Ángel ahora buscan repatriar su cuerpo a República Dominicana, la tierra donde nació y a la que planeaban regresarlo con vida.