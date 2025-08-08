Padre de joven dominicano asesinado en el Bronx culpa a "mala compañía" por su cambio de conducta

Padres del adolescente dominicano asesinado en el Bronx Ángel Mendoza, Miguel y Ramona Mendoza. ( FUENTE EXTERNA )

El padre de Ángel Mendoza, un adolescente dominicano de 14 años brutalmente asesinado en el Bronx por estar en "el lugar equivocado en el momento equivocado", aseguró que su hijo se había comenzado a juntar con una "mala compañía", lo que provocó que tomará medidas drásticas para mantenerlo en casa, según informó The New York Post.

De acuerdo con el relato de Miguel Mendoza, Ángel era anteriormente un buen estudiante, pero su comportamiento comenzó a cambiar en mayo, cuando empezó a faltar a clases. Mendoza atribuye este giro a la mala influencia de ciertos amigos.

"Le escondía los zapatos para que no saliera, pero él encontraba la manera de salir", contó el padre con el corazón roto al medio estadounidense.

Mendoza afirmó que el cambio en su hijo fue tan preocupante que buscó ayuda de las autoridades, sin obtener respuesta. Según fuentes oficiales, Ángel no pertenecía a ninguna pandilla ni estaba involucrado en actividades delictivas.

"Fui al juzgado de familia, pero no hicieron nada", denunció. "Llamé a la policía, pero me dijeron que era menor de edad y que no podían hacer nada. Fui a la ACS, pero tampoco hicieron nada".

Una fuente indicó a The Post que las autoridades podrían haberle ofrecido servicios al padre solo si Ángel hubiera sido víctima de un delito.

El joven solía frecuentar el Williamsbridge Oval Playground, en Norwood, donde jugaba baloncesto con regularidad.

Mientras consolaba a su esposa, Ramona Hernández de Mendoza, madre de Ángel, Miguel Mendoza recordó a su hijo como un niño amoroso, apasionado por el rap, el reguetón y el baile.

¿Qué sucedió el pasado martes?

Según los reportes, la noche del martes Ángel se encontraba en el parque cuando fue atacado por un grupo de adolescentes en una aparente venganza relacionada con el apuñalamiento de un joven de 17 años ocurrido ese mismo día.

Aunque Ángel no participó en la pelea, las autoridades creen que pudo haber conocido a personas involucradas en el incidente.

Según el Post, en un video del hecho se observa al grupo apuntando a Mendoza antes de golpearlo "en la cara con una pistola Taurus de 9 mm" y luego golpearlo y patearlo repetidamente en "la cabeza, la cara y el cuerpo".

Su trágica muerte ha sido descrita como un caso claro de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Zona de Trinitarios

La zona donde ocurrió el crimen es conocida por ser territorio de la notoria pandilla Trinitarios, y la policía actualmente investiga el ataque como un posible enfrentamiento "motivado por pandillas".

Sin embargo, según fuentes policiales, ninguno de los implicados —incluido Ángel Mendoza— figura en la base de datos de pandillas del Departamento de Policía de Nueva York.