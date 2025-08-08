Oro, una carta real y nominaciones al Nobel, ¿cómo ganarse los favores de Trump?

El jefe de Apple, Tim Cook, fue directo al grano: "Es de oro de 24 quilates (...) Me tomaré la libertad de instalarlo". "Guau", reaccionó, encantado, Donald Trump, al recibir el regalo.

La escena tuvo lugar el miércoles en el despacho oval de la Casa Blanca. Uno de los muchos esfuerzos exagerados de dirigentes mundiales y empresarios para ganarse los favores del presidente de Estados Unidos.

El presidente republicano y multimillonario es un amante de todo lo que brilla, como queda patente en la reforma de su oficina que llenó de adornos dorados. También le gusta ver su nombre en negrita.

Unas preferencias que no pasaron desapercibidas para Cook, quien es consciente de la importancia de mantener una buena relación con un jefe de Estado que ha criticado a Apple por no fabricar sus iPhones en Estados Unidos. Ocasionalmente ha amenazado con castigar a la empresa.

Además de prometer una inversión adicional de 100,000 millones en Estados Unidos, Cook también ofreció a Trump un regalo hecho en Estados Unidos.

Es un disco de vidrio fabricado en el estado de Kentucky, diseñado por un exmilitar que ahora trabaja para Apple y grabado con el nombre del presidente, sobre una base de oro macizo procedente de Utah.

"Visionario"

Más solemne, el primer ministro camboyano Hun Manet acaba de nominar a Trump para el Premio Nobel de la Paz, un honor que el magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad cree merecer por mediar en varios conflictos.

La carta de Hun Manet al Comité noruego del Premio Nobel elogió la "diplomacia visionaria e innovadora" de Trump, así como sus "contribuciones históricas para avanzar en la paz mundial".

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ansioso por mantener el apoyo de Washington a su gobierno en medio de la guerra en Gaza, también nominó a Trump, al igual que Pakistán.

El Comité Nobel Noruego no publica la lista de nominados para el premio.

Algunos líderes extranjeros y magnates parecen haber entendido mejor que otros cómo funciona Trump, de 79 años, y lo halagan pese a la agenda proteccionista del republicano, que golpea a socios y rivales por igual con aranceles a veces astronómicos.

Para una reunión en la Casa Blanca a finales de febrero, el primer ministro británico Keir Starmer trajo una carta firmada por el rey Carlos III que invita a Trump a una visita oficial. No es trivial, teniendo en cuenta la afición del presidente por todo lo relacionado con la realeza.

El líder laborista también visitó a Trump cuando estaba de semivacaciones en Escocia, y admiró con devoción dos de sus campos de golf.

La mayoría de los productos del Reino Unido están sujetos a un arancel del 10 %, mucho más bajo que el 15 % de la Unión Europea.

"No quería escuchar"

Uno de los países con tarifas aduaneras altísimas es Suiza, con un 39 % aplicado a casi el 60 % de sus exportaciones a Estados Unidos.

La presidenta suiza Karin Keller-Sutter no se reunió con Trump durante su visita de emergencia a Washington para intentar contener los daños.

En una entrevista el martes con CNBC, Trump dijo: "Hice algo con Suiza el otro día. Hablé con su primera ministra (sic). La mujer fue amable, pero no quería escuchar".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien tiene doble nacionalidad suiza e italiana, ha recibido una entusiasta bienvenida en la Casa Blanca.

En marzo entregó a Trump el trofeo de la Copa Mundial de Clubes, una enorme escultura esférica dorada que permaneció en el despacho oval durante semanas.

Pero por lejos el regalo más comentado que recibió Trump es de Catar: un Boeing 747 para ser reacondicionado para su uso como Air Force One.

Trump hizo caso omiso a las críticas de la oposición demócrata y dijo que sería "estúpido" rechazar un regalo como ese, valorado en unos 400 millones de dólares.