Policía de Nueva York aumentará agentes durante Desfile Dominicano para evitar caos del año pasado

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York aumentará significativamente el número de agentes para el próximo domingo 10 de agosto, durante el Desfile del Día Dominicano, luego de que una multitud rebelde obligara a cerrar las festividades más temprano el año pasado.

La 43° edición de este desfile se hará desde la calle 28 hasta la 55 de la Sexta Avenida en Manhattan y contará con unos 500 oficiales más que el año pasado, informó la comisionada de policía Jessica Tisch.

"Al igual que cualquier otro desfile importante en la ciudad de Nueva York, se han establecido planes para garantizar que sea seguro y pacífico. Y este año, las mujeres y los hombres del Departamento de Policía de Nueva York estarán presentes protegiendo a todos a lo largo del recorrido con una mayor presencia", dijo Tisch.

De acuerdo con el jefe de Tránsito del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Gulotta, un total de 957 agentes policiales no formados y 140 de tránsito estarán presentes, sin contar con los equipos K9 y drones.

La presencia policial este año incluirá "oficiales uniformados apostados a lo largo de la ruta, agentes de tránsito en las intersecciones y cruces, así como personal de nuestra Unidad de Servicios de Emergencia, Unidad Montada, K9 y equipos antiterroristas", dijo Tisch.

Disturbios en desfile del año pasado

El desfile del año 2024 finalizó abruptamente debido a una multitud que empezó a saltar las barricadas alrededor de la calle 46, informó The New York Post.

Durante la última hora de la tarde, un hombre de 19 años fue arrestado por presuntamente cortar a otro de 65 años en la cara y la mano con un cuchillo durante una disputa justo en el camino del desfile. La Policía suspendió el desfile antes de que pudiera llegar a Central Park.

La comisionada de la policía informó que este año garantizarán "con toda su fuerza" que cualquier actividad del día permanezca pacífica.