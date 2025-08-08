Trump asegura haber reconciliado "para siempre" a Armenia y Azerbaiyán

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, asisten a una ceremonia de firma en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. ( EFE )

Armenia y Azerbaiyán se comprometieron a poner fin "para siempre" a un conflicto territorial de décadas, aseguró este viernes el presidente estadounidense Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca.

Junto a él, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, consideraron que la mediación del presidente estadounidense le hace merecedor del Premio Nobel de la Paz.

"Armenia y Azerbaiyán se comprometen a detener todos los combates para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía y la integridad territorial del otro", dijo Trump.

Se desconoce si el acuerdo es vinculante.

"Tendrán una muy buena relación", les auguró. Y añadió: "Si no, llámenme y lo arreglaré".

Nobel de la Paz

Aliyev dijo que era un día "histórico" y se ofreció a enviar una carta, junto con Pashinian, para promover la nominación de Trump al Premio Nobel de la Paz.

"¿Quién, si no el presidente Trump, merece el Premio Nobel de la Paz?", preguntó.

También agradeció a Trump su decisión, anunciada el viernes, de levantar las restricciones a la cooperación militar de su país con Estados Unidos.

El líder armenio dijo que su país defenderá la nominación al Nobel por su trayectoria como "pacificador".

Trump ha declarado públicamente en varias ocasiones que merece esta distinción por su labor de mediación en diversos conflictos internacionales.

Aliyev y Pashinian se estrecharon la mano ante la mirada satisfecha de Trump y, a continuación, firmaron junto a él un documento que la Casa Blanca denominó "declaración conjunta".

"Hoy establecemos la paz en el Cáucaso", comentó el presidente azerbaiyano.

El primer ministro armenio habló de un acuerdo que "abre el camino para poner fin a décadas de conflicto".

El acuerdo alcanzado el viernes también prevé la creación de una zona de tránsito que atravesará Armenia y conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, más al oeste.

"TRIPP"

Esta zona de tránsito, que pide Bakú desde hace tiempo, se llamará "Vía Trump para la paz y la prosperidad internacionales" o TRIPP, por sus siglas en inglés. Estados Unidos tendrá derechos de construcción en el lugar, que le harán ganar influencia en una región muy estratégica y rica en hidrocarburos.

Cuando se le preguntó qué gana Armenia con este acuerdo, un alto cargo estadounidense afirmó que Ereván se beneficia del "socio más importante y crucial del mundo, Estados Unidos", pero no entró en detalles sobre el tema de Karabaj.

"Los perdedores aquí son China, Rusia e Irán", declaró la fuente, que pidió mantener el anonimato.

La disputada región de Karabaj es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero estuvo controlada durante tres décadas por separatistas armenios tras una guerra que ganaron después del colapso de la Unión Soviética.

Bakú recuperó parcialmente este enclave durante una nueva guerra en 2020, y por completo durante una ofensiva relámpago en septiembre de 2023.

Para intentar superar sus discrepancias, Bakú y Ereván acordaron en marzo los términos de un tratado de paz.

Pero Azerbaiyán exigió que Armenia enmiende su Constitución y renuncie oficialmente a cualquier reivindicación territorial sobre Karabaj, rompiendo así sus vínculos con esta región, considerada por los armenios como su patria ancestral.

Nikol Pashinian dijo estar dispuesto a hacerlo y anunció su intención de celebrar un referéndum constitucional en 2027. Pero el trauma de la pérdida de Karabaj, llamado Artsaj en armenio, divide al país.