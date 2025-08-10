Dominicanos celebran su cultura y numerosa presencia en Nueva York

Dominicanos celebran en la ciudad de Nueva York ondeando la bandera nacional. ( DIARIO LIBRE/KAREN VERAS )

Nueva York, “la tercera ciudad de la República Dominicana”, celebró este domingo la edición número 43 de su Desfile Dominicano con la presencia de todas las autoridades locales: alcalde, gobernadora, concejales, senadores y representantes.

Nombrada así por el alcalde Eric Adams, la Gran Manzana concentra la mayor cantidad de dominicanos que residen fuera del país.

Desde tempranas horas de la mañana, miles de criollos residentes en los distintos condados de la ciudad comenzaron a llenar las intersecciones de la Sexta Avenida, conocida como la Avenida de las Américas, donde se exhiben los escudos de todos los países de la región, para disfrutar de las distintas comparsas que desfilarían desde la calle 36 hasta la 55.

Portando banderas, sillas playeras, cervezas y neveritas para combatir las altas temperaturas, los dominicanos llegaron a celebrar su cultura y sus tradiciones, y a demostrar su gran presencia y relevancia en la "ciudad que nunca duerme".

“Es una tradición mía y de mi familia venir todos los años para apoyar el desfile y recordar que somos parte importante de esta sociedad”, dijo una de las presentes a Diario Libre.

Dentro de los participantes del desfile también se pudo observar a personas de otras nacionalidades haciendo una pausa en sus actividades del domingo.

“Nos estamos quedando en el hotel de esta esquina. Bajamos de nuestra habitación cautivados por la música que estaba sonando. Nunca hemos ido a República Dominicana, pero si es así, definitivamente queremos ir”, dijo una pareja de Irlanda que se encontraba de visita en Nueva York.

Artistas, celebridades, políticos y miembros de la sociedad civil en general acudieron con disfraces de “diablos cojuelos”, “Roba la gallina”, “Balbuena” y otros personajes emblemáticos, en apoyo a la comunidad dominicana.

El desfile

Pasadas las 11:30 de la mañana, la gobernadora Kathy Hochul realizó el corte de cinta que dio inicio al Desfile Dominicano.

Acompañadas por la banda de la Policía de la ciudad y por alguaciles montados a caballo, las distintas carrozas comenzaron su recorrido, lleno de colorido, música y un mar de personas que, a la distancia, parecía no tener fin.

El desfile fue resguardado por más de 900 policías y agentes de la ciudad para evitar trifulcas y altercados que pusieran en peligro la seguridad de los presentes. Hasta el cierre de esta crónica, el desfile seguía su curso sin disturbios.