Siendo las 11:30 a.m. la gobernadora de la ciudad de Nueva York realizó el corte de cinta que dio inicio a la edición número 43 del Desfile Dominicano de Nueva York. Seguido de la gobernadora, la banda de la Policía entonaba canciones alusivas a la República Dominicana, mientras los presentes ondean sus banderas tricolor al ritmo de merengue, bachata y otros ritmos autóctonos.

Este año el tradicional desfile lleva el lema "Quisqueya y Estados Unidos: Unidos en la Cultura y la Tradición".

Los organizadores y autoridades locales anunciaron los homenajeados de este año, quienes serán reconocidos por sus aportes a la comunidad dominicana, especialmente en el condado de el Bronx.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/19cf4281-8220-4bfb-b89a-0d4634a5595d-37102428.jpg Dominicanos celebran el Desfile Nacional Dominicano en Nueva York. (DIARIO LIBRE/ KAREN VERAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/2e438840-e170-4e48-ad68-a642c81f6d90-a54700ee.jpg Dominicanos celebran el Desfile Nacional Dominicano en Nueva York. (DIARIO LIBRE/ KAREN VERAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/6ed823e9-81a1-4feb-afad-c3daf461c445-60055b6b.jpg Dominicanos celebran el Desfile Nacional Dominicano en Nueva York. (DIARIO LIBRE/ KAREN VERAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/5d43e4ae-8c4d-41f8-90f9-2874467aba30-ee5720cf.jpg Dominicanos celebran el Desfile Nacional Dominicano en Nueva York. (DIARIO LIBRE/ KAREN VERAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/eeefe829-632c-477a-8bd0-6ec958c98980-330f97f6.jpg Dominicanos celebran el Desfile Nacional Dominicano en Nueva York. (DIARIO LIBRE/ KAREN VERAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/6ac6456c-e986-42b6-a35f-7f97f271600c-012030be.jpg Dominicanos celebran el Desfile Nacional Dominicano en Nueva York. (DIARIO LIBRE/ KAREN VERAS)

El pasado jueves, el alcalde de la ciudad Eric Adams, anunció durante una celebración en su residencia que trabajará para trasladar el desfile a la emblemática Quinta Avenida en Manhattan.

Homenajeados

Entre ellos figuran Mimi Henríquez, Ramón Mercedes, Domingo Cruz, Fidel Malena y Giamara M. Rosado, previamente distinguidos en la Celebración de la Herencia Dominicana del Bronx, organizada por la presidenta del condado, Vanessa Gibson.

Además de ser una expresión cultural, el desfile tiene una dimensión educativa y social. Desde 2015, su programa de becas ha entregado más de un millón de dólares a más de 200 estudiantes dominicanos en 20 estados. La iniciativa busca apoyar a jóvenes de la diáspora en la obtención de títulos universitarios.

En 2024, el desfile destacó el lema "Merengue: Nuestro Ritmo", resaltando al merengue como un símbolo esencial de la identidad nacional dominicana.

