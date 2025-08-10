Despliegan agentes en la Sexta Avenida por el Desfile Dominicano en Nueva York

Policías de Nueva York desplegados por la Sexta Avenida de Manhattan. ( DIARIO LIBRE )

Militares se despliegan en las distintas intersecciones de la Sexta Avenida de Nueva York, donde este domingo se celebrará el Desfile Dominicano en su edición número 43.

Las autoridades de la ciudad anunciaron el viernes que la Policía de Nueva York aumentará este año el número de agentes para prevenir incidentes como los del año pasado, cuando el desfile tuvo que ser suspendido debido a una multitud que derribó las barreras de seguridad alrededor de la calle 46, lo que provocó varios arrestos y dejó heridos, incluido un hombre de 65 años.

En total, participarán 950 agentes policiales, 150 oficiales de tránsito, además de unidades caninas (K9) y drones, lo que supone unos 500 oficiales más que en 2024.

El desfile está programado para comenzar a las 11:00 de la mañana en la calle 36 con Sexta Avenida y se extenderá hasta la calle 55, recorriendo aproximadamente 20 bloques.

Disturbios en desfile del año pasado

El desfile del año 2024 finalizó abruptamente debido a una multitud que empezó a saltar las barricadas alrededor de la calle 46, informó The New York Post.

Durante la última hora de la tarde, un hombre de 19 años fue arrestado por presuntamente cortar a otro de 65 años en la cara y la mano con un cuchillo durante una disputa justo en el camino del desfile. La Policía suspendió el desfile antes de que pudiera llegar a Central Park.

La comisionada de la policía Jessica Tisch, informó que este año garantizarán "con toda su fuerza" que cualquier actividad del día permanezca pacífica.