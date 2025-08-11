Conoce el nuevo requisito de Estados Unidos para solicitud de visas de paseo y entrevistas

Imagen de una visa de paseo de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en el país exhortó este lunes a los solicitantes de visa a verificar que el código de barras de su formulario DS-160 —el que inicia con "AA"— coincida con el registrado en su perfil de cita, un requisito que se implementó en julio pasado.

Si el número en el perfil es incorrecto, incompleto o diferente, debe corregirse al menos tres días laborables antes de la entrevista en la Embajada, preferiblemente antes de la cita en el Centro de Atención de Visas (VAC), señala la misión diplomática en su columna semanal "Pregúntale al cónsul".

La embajada subrayó que, aun cuando se utilice una agencia o un tercero para completar la petición, el solicitante es responsable de cumplir con este requisito.

Un requisito reciente

Se trata de una medida que entró en vigor el pasado 1 de julio, según explicó en un video colgado en redes la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia, y la cual hace imprescindible que el número de confirmación o código de barras del DS-160 coincida con el utilizado para programar la cita en línea.

El uso de un número distinto o diferente puede provocar que el solicitante tenga que reprogramar la cita, lo que podría generar retrasos en el proceso, advirtió la misión diplomática en ese momento.

Cómo hacer el cambio

De acuerdo con la explicación de la embajada estadounidense, para hacer la corrección se deben seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión en la cuenta del portal https://ais.usvisa-info.com

https://ais.usvisa-info.com Acceder a la "Página de resumen del solicitante"

Compartimos la columna #PregúntelealCónsul de esta semana, titulada: Verifique y actualice el código de barras de su DS-160 antes de su cita de visa

Hacer clic en el ícono de configuración y seleccionar "Editar"

Actualizar el campo "DS-160 Number" con el número de confirmación correcto y completo y guardar los cambios.

Un "día laborable" no incluye fines de semana ni feriados en los que la embajada permanezca cerrada, destacó.

El DS-160

Es el formulario en línea que debe llenar todo solicitante de visa de no inmigrante para viajes temporales a Estados Unidos.

El formulario DS-160 se envía electrónicamente al sitio web del Departamento de Estado a través de internet y es utilizado por los funcionarios consulares para procesar la solicitud de visa y, junto con una entrevista personal, determinar la elegibilidad del solicitante para una visa de no inmigrante.