Dominicano enfrenta hasta 11 años de prisión por chocar vehículo del ICE para evitar arresto en PR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció el arresto de un inmigrante indocumentado de origen dominicano acusado de chocar una patrulla de agentes de inmigración para evitar ser arrestado en junio pasado.

Bean Gómez Cepeda, que arrestado el 2 de julio, fue acusado de resistirse, oponerse o impedir el paso a agentes federales con un arma peligrosa, así como de chocar contra un vehículo del gobierno con su propio automóvil.

El 30 de junio, un equipo del ICE detuvo el vehículo que conducía Gómez Cepeda, quien embistió con su carro uno de los vehículos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE, en "un intento fallido" por evitar el arresto de él y sus acompañantes, quienes también se encontraban ilegalmente en territorio estadounidense.

Finalmente, los agentes lograron capturar a Gómez Cepeda y a otros cinco ocupantes de su vehículo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos detuvo a Gómez Cepeda en 2023 en El Paso, Texas, y lo procesó para una deportación acelerada.

Gómez Cepeda enfrenta hasta un año de cárcel, hasta cinco años de libertad condicional y una multa de hasta 100,000 dólares por el primer cargo; y hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares por el segundo cargo.

En una nota de prensa, el ICE señaló que sus agentes enfrentan un aumento del 830 % en agresiones en comparación con la misma época del año pasado.

"Ahora más que nunca, necesitamos proteger la vida de los valientes hombres y mujeres de ICE y de nuestras agencias asociadas, mientras cumplen con su labor para mantener a nuestra nación segura", declaró Rebecca Gonzalez-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan.

"Nuestra agencia y el Departamento de Justicia se toman estos delitos muy en serio y respaldamos a nuestros agentes para garantizar su seguridad. Quienes interfieran con el desempeño de nuestro trabajo o se atrevan a agredir a nuestros agentes serán procesados con todo el rigor de la ley".

Agresión en Nueva York

El caso de Gómez Cepeda se da en momentos en que Nueva York juzga a dos dominicanos, que también ingresaron ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos, y que la noche del pasado 19 de julio hirieron a un agente del CBP durante un intento de robo en un parque de Manhattan.

El 24 de julio, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos federales contra Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años, por posesión de municiones por parte de un inmigrante ilegal, y contra su compatriota dominicano Christhian Aybar Berroa, de 22 años, señalado como cómplice.

Las autoridades estatales de Nueva York también presentaron cargos contra los dominicanos.

Mora Núñez enfrenta acusaciones de intento de homicidio en primer y segundo grado, robo, intento de robo, posesión ilegal de un arma y agresión, mientras que Aybar Berroa está acusado de robo en primer y segundo grado, intento de robo, posesión ilegal de un arma y agresión.

Mora Núñez, quien podría recibir hasta 15 años de prisión si es declarado culpable, cruzó la frontera entre Estados Unidos y México hacia Arizona en abril de 2023. Desde entonces ha acumulado múltiples arrestos en la ciudad de Nueva York y era buscado por secuestro en Massachusetts.

Aybar Berroa cruzó la frontera hacia Texas en 2022 y fue puesto en libertad condicional antes de su audiencia de inmigración, además es sospechoso en al menos otros cuatro casos, según el gobierno estadounidense.

El joven enfrenta poco más de siete años de prisión por el violento encuentro del 19 de julio.