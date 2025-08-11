EE. UU. envía a prisión por reingreso ilegal a dominicano acusado de matar a su expareja en 2016

Juan Carlos Padilla Santos durante su caso por asesinato en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano fue sentenciado a 100 meses (más de ocho años) de prisión en Estados Unidos, tras una investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que determinó que había ingresado tres veces de manera irregular al país, una de ellas después de cumplir condena por drogas y ser deportado.

En una nota de prensa, el ICE informó que su Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York descubrió —sin ofrecer la fecha exacta— que Juan Carlos Padilla Santos, de 50 años, se encontraba nuevamente en territorio estadounidense, "a pesar de haber sido deportado previamente dos veces y haber sido objeto de una tercera orden de deportación".

De acuerdo con el ICE, el dominicano regresó a Estados Unidos por segunda vez, después de ser condenado en 2016 por asesinato en la República Dominicana. En ese momento, señala la agencia, Padilla Santos huyó del país antes de cumplir su sentencia y volvió a Estados Unidos.

Dos años más tarde, en 2018, fue condenado en la justicia estadounidense por posesión de cocaína y por evadir la fianza, y finalmente deportado por segunda vez.

Posteriormente, fue acusado de falsificar su propia muerte y de regresar ilegalmente a Estados Unidos por tercera vez.

"Juan Carlos Padilla Santos exhibió una y otra vez su desprecio por nuestras leyes de inmigración, necesarias para la seguridad pública", dijo el agente especial a cargo de HSI Nueva York, Ricky J. Patel.

"Con un historial que incluye asesinato, posesión de narcóticos e incluso, aparentemente, fingir su propia muerte, este acusado tomó medidas repetidas para ingresar y volver a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Padilla Santos ahora enfrenta una sentencia significativa por sus acciones", agregó.

Asesinato en RD

Juan Carlos Padilla Santos fue acusado de asesinar a tiros a su expareja, Dinayris Polanco, el 28 de febrero de 2015, en San Francisco de Macorís.

En junio de 2016, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte lo condenó a 15 años de prisión. No obstante, permaneció en libertad bajo una medida de coerción, lo que le permitía seguir presentándose ante el tribunal mientras el proceso continuaba.

Según las autoridades, en noviembre de 2016 Padilla Santos abandonó el país tras emitirse la sentencia.

Posteriormente, fue arrestado en Estados Unidos por miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y entregado a las autoridades dominicanas en mayo de 2019.