Trump anuncia que Estados Unidos no impondrá aranceles sobre el oro

Lingotes de oro pueden verse después de ser retirados de moldes en la fundición de la Refinería ABC en Sídney. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no aplicará aranceles adicionales a las importaciones de oro, después de que un documento oficial sembrara confusión e hiciera disparar el precio de este metal.

"¡El oro no será sujeto a aranceles!", declaró Trump en su plataforma Truth Social, sin dar detalles.

La semana pasada, las autoridades aduaneras estadounidenses emitieron una carta en la que indicaban que algunos lingotes de oro estarían sujetos a tarifas aduaneras.