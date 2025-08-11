×
Trump anuncia que Estados Unidos no impondrá aranceles sobre el oro

La semana pasada, autoridades aduaneras estadounidenses emitieron una carta en la que indicaban que algunos lingotes de oro estarían sujetos a tarifas aduaneras

    Expandir imagen
    Trump anuncia que Estados Unidos no impondrá aranceles sobre el oro
    Lingotes de oro pueden verse después de ser retirados de moldes en la fundición de la Refinería ABC en Sídney. (AFP)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no aplicará aranceles adicionales a las importaciones de oro, después de que un documento oficial sembrara confusión e hiciera disparar el precio de este metal. 

    "¡El oro no será sujeto a aranceles!", declaró Trump en su plataforma Truth Social, sin dar detalles. 

    La semana pasada, las autoridades aduaneras estadounidenses emitieron una carta en la que indicaban que algunos lingotes de oro estarían sujetos a tarifas aduaneras

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.