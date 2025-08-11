Wellington Arnaud presentará en Washington avances de saneamiento en RD ante el BID

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, participará este martes 12 de agosto en el evento internacional "Transformación con Transparencia en el Saneamiento en República Dominicana: De la Estrategia a la Ejecución", organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, D.C.

Durante su intervención, Arnaud expondrá los avances institucionales de Inapa, la visión estratégica del Gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, y los próximos pasos del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, considerado el mayor proyecto de saneamiento en la historia del país y uno de los más importantes para el BID en toda América Latina y el Caribe.

"En cinco años, la República Dominicana pasó de no estar en el radar para proyectos regionales de saneamiento a liderar la conversación técnica y la ejecución en la región. Esto es resultado de visión, liderazgo y seguimiento constante", expresó Arnaud.

Según el director de Inapa, desde 2020, la inversión de la institución ha sido tres veces mayor que en el período anterior, con 2.5 veces más contratos adjudicados.

Casos

En su presentación, Arnaud destacará dos proyectos, entre estos:

El saneamiento del Arroyo Gurabo, en Santiago, catalogado como la obra de mayor impacto social y medioambiental en la historia del país

El Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, que beneficiará a más de un millón de personas en las zonas de Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro–Punta Cana

Inversión e impacto regional

un millón de personas,aumentando la cobertura de saneamiento urbano del 24 % a casi un 40 %.

El evento incluirá unasobre el valor añadido, y se presentaráncon una inversión total dede dólares, que beneficiarán amás de 250,000 hogares, lo que representa alrededor de