Dos pasajeros mueren arrollados por trenes al caer a las vías del metro de NY; un tercero se salva

El logotipo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) se ve en el costado de un vagón del metro de NY, el 23 de abril de 2020, en el distrito Queens. ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas murieron atropelladas por trenes tras caer a las vías del metro de Nueva York con pocas horas de diferencia el domingo 10 de agosto.

El primer caso se registró alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando un hombre cayó a las vías en dirección sur en la estación Sutter Ave. de la línea L, en East New York (Brooklyn), y fue arrollado por un tren. Los servicios de emergencia lo declararon muerto en el lugar, informó Daily News.

Una hora más tarde, en la estación East Broadway de la línea F, en el Bajo Manhattan, una segunda persona tropezó y cayó a las vías en dirección a Brooklyn justo cuando un tren entraba en la estación, según relató un testigo.

Los paramédicos también confirmaron su muerte en el lugar, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés).

La Policía de Nueva York informó que en ninguno de los casos se sospecha de actividad delictiva. Las autoridades aún no han revelado la identidad ni la edad de las víctimas.

Un tercer incidente

El día anterior, un pasajero fue empujado a las vías por un hombre que huyó y no ha sido detenido. Según la policía, la víctima, un hombre de 44 años, logró salir de las vías por sus propios medios y regresar al andén. Fue trasladado a un hospital local con lesiones faciales, informó Fox News.

Este hecho ocurrió en la estación de la línea 1, en 50th St. y 7.ª Avenida, en Midtown Manhattan, poco antes de las 8:00 de la noche del sábado.

No se han realizado arrestos.

Quienes tengan información pueden llamar al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782). También se puede aportar información en la página crimestoppers.nypdonline.org, por mensaje de texto al 274637 (CRIMES) seguido de TIP577, o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.