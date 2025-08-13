×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Arte dominicano en Estados Unidos
Arte dominicano en Estados Unidos

"Pages and Palettes" exhibirá talento dominicano en el Centro Cultural de Miramar, Florida

La actividad se desarrollará el miércoles 17 de septiembre de 2025, de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

    Expandir imagen
    "Pages and Palettes" exhibirá talento dominicano en el Centro Cultural de Miramar, Florida
    El Centro Cultural de Miramar, Florida. (FUENTE EXTERNA)

    El arte y la literatura dominicana tendrán un espacio protagónico en los Estados Unidos con la celebración de "Pages and Palettes: Art Against Rejection", un evento multicultural que reunirá a destacados pintores y escritores dominicanos en el Centro Cultural de Miramar (Miramar Cultural Center/ArtsPark).

    La actividad se desarrollará el miércoles 17 de septiembre de 2025, de 2:00 p. m. a 8:00 p. m., en la sede del centro cultural ubicada en 2400 Civic Center Place, Miramar, Florida 33025, con entrada gratuita y parqueo disponible.

    Este encuentro tiene como objetivo reflexionar, a través de la pintura, el arte mixto y la literatura, sobre temas como el rechazo social, la resiliencia y la identidad, fortaleciendo así el vínculo cultural entre la diáspora y la República Dominicana.

    De acuerdo con un comunicado de prensa, el propósito del evento busca crear un espacio de diálogo artístico y literario que promueva la resiliencia y la integración cultural.

    La jornada incluirá exposición de arte, presentación de libros y conversatorios, bajo el lema "De la Rechazo a la Creación: Palabras y colores compartiendo el mismo espacio".

    Artistas y expositores invitados

    El evento contará con la participación de reconocidos talentos dominicanos:

    • Melanio GuzmánArtista visual, muralista y educador cultural. Con más de 2,000 obras, su trabajo ha sido exhibido en importantes museos y galerías de América, Europa y Canadá. Fundador del Taller Melanio Guzmán en Santiago, su arte aborda identidad, espiritualidad, paz y herencia latinoamericana.
    • José E. GarcíaPintor y escritor autodidacta, reconocido por su innovador uso de la yagua y materiales reciclados en sus obras. Ha expuesto en Nueva York, Florida y Santo Domingo, además de publicar cuentos, novelas y poesía.
    • Héctor R. Tavarez PeraltaArtista especializado en óleo y acuarela con una fuerte inclinación hacia el costumbrismo, retratando escenas culturales, paisajes y fauna dominicana. Ha trabajado en talleres infantiles en Florida y República Dominicana.
    • Joselyn BáezArtista visual y cosmetóloga radicada en Nueva York. Su obra explora la belleza y espiritualidad a través de la pintura, con un enfoque personal y sensible.
    • Jenniffer BáezOrganizadora del evento, profesional de negocios internacionales y fundadora de la ONG Entre Mujeres y un Clavel, dedicada a la asistencia a víctimas de violencia. También es defensora de la salud mental y promotora cultural.
    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.