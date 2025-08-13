"Pages and Palettes" exhibirá talento dominicano en el Centro Cultural de Miramar, Florida

El Centro Cultural de Miramar, Florida. ( FUENTE EXTERNA )

El arte y la literatura dominicana tendrán un espacio protagónico en los Estados Unidos con la celebración de "Pages and Palettes: Art Against Rejection", un evento multicultural que reunirá a destacados pintores y escritores dominicanos en el Centro Cultural de Miramar (Miramar Cultural Center/ArtsPark).

La actividad se desarrollará el miércoles 17 de septiembre de 2025, de 2:00 p. m. a 8:00 p. m., en la sede del centro cultural ubicada en 2400 Civic Center Place, Miramar, Florida 33025, con entrada gratuita y parqueo disponible.

Este encuentro tiene como objetivo reflexionar, a través de la pintura, el arte mixto y la literatura, sobre temas como el rechazo social, la resiliencia y la identidad, fortaleciendo así el vínculo cultural entre la diáspora y la República Dominicana.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el propósito del evento busca crear un espacio de diálogo artístico y literario que promueva la resiliencia y la integración cultural.

La jornada incluirá exposición de arte, presentación de libros y conversatorios, bajo el lema "De la Rechazo a la Creación: Palabras y colores compartiendo el mismo espacio".

Te puede interesar Un tributo filarmónico a la obra artística de Juan Luis Guerra y 440 en Puerto Rico

Artistas y expositores invitados

El evento contará con la participación de reconocidos talentos dominicanos:

Melanio Guzmán – Artista visual, muralista y educador cultural. Con más de 2,000 obras, su trabajo ha sido exhibido en importantes museos y galerías de América, Europa y Canadá. Fundador del Taller Melanio Guzmán en Santiago, su arte aborda identidad, espiritualidad, paz y herencia latinoamericana.

José E. García – Pintor y escritor autodidacta, reconocido por su innovador uso de la yagua y materiales reciclados en sus obras. Ha expuesto en Nueva York, Florida y Santo Domingo, además de publicar cuentos, novelas y poesía.

Héctor R. Tavarez Peralta – Artista especializado en óleo y acuarela con una fuerte inclinación hacia el costumbrismo, retratando escenas culturales, paisajes y fauna dominicana. Ha trabajado en talleres infantiles en Florida y República Dominicana.

Joselyn Báez – Artista visual y cosmetóloga radicada en Nueva York. Su obra explora la belleza y espiritualidad a través de la pintura, con un enfoque personal y sensible.

Jenniffer Báez – Organizadora del evento, profesional de negocios internacionales y fundadora de la ONG Entre Mujeres y un Clavel, dedicada a la asistencia a víctimas de violencia. También es defensora de la salud mental y promotora cultural.