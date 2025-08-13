Consulado dominicano en Miami "trabaja para mejorar servicios telefónicos" tras quejas de usuarios

La cónsul dominicana en Miami, Geanilda Vásquez, afirmó este miércoles que trabaja de manera constante para optimizar los canales de comunicación con la comunidad, tras las quejas de algunos dominicanos sobre la dificultad para comunicarse telefónicamente con la sede consular.

Vásquez explicó que, cuando asumió el cargo hace aproximadamente tres años, encontró “una gran crisis con las llamadas”. Desde entonces, aseguró haber implementado medidas para mejorar el servicio, como la apertura de un call center con seis operadores encargados de atender llamadas, la ampliación del horario de atención hasta las 6:00 p.m. y la creación de un chatbot disponible las 24 horas, capaz de responder más de 400 preguntas frecuentes.

Consultada por Diario Libre sobre las denuncias de cientos de usuarios, la cónsul sostuvo que estas no reflejan la realidad actual y, en muchos casos, corresponden a experiencias previas a su gestión.

“Hay una persona encargada de cada una de las áreas —pasaportes, visas y legal— que son los tres componentes que más demanda tienen en cuanto a servicios”, señaló. “Estamos haciendo todos los esfuerzos por mejoría continua. Y por supuesto, hemos activado todos nuestros equipos con las denuncias que se hicieron”, agregó.

Atención diaria

Vásquez puntualizó algunas de las denuncias realizadas por los usuarios y desmintió que para ser atendidos en el consulado sea necesario programar una cita previa.

Aseguró que la sede consular cuenta con parqueo que facilita la visita de los dominicanos, y destacó que el consulado atiende un promedio de 30 personas por día. En el caso de los servicios de renovación y solicitud de pasaporte, precisó que estos se entregan el mismo día.

“Aquí se han hecho muchas mejoras en todos los niveles. Se ha modernizado todo. Imagínate que cuando llegamos no se cobraba con tarjeta de crédito, todo era efectivo, no era transparente. Las nóminas ahora son electrónicas. Hemos hecho muchas mejoras a nivel institucional que son también parte de lo que es nuestro trabajo aquí en la misión”, destacó.

Informó que, dentro de poco, abrirán un canal de WhatsApp para ampliar los medios de comunicación con la comunidad. Añadió que las personas que visitan el consulado suelen dejar buenas reseñas sobre el servicio recibido, por lo que le sorprendió leer ciertos reclamos.

“De todas maneras, para nosotros es un desafío seguir mejorando el servicio. Es nuestra responsabilidad seguir dándolo todo para que el dominicano que viene aquí sienta en su casa, reciba el mejor servicio posible, el mejor que podamos darlo y siempre estaremos abiertos a las críticas. Son instrumentos que nos ayudan a crecer, a fortalecernos, a mejorar continuamente y esa es nuestra visión como gerente”, detalló.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.