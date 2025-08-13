EE. UU. ha incautado bienes a Nicolás Maduro por más de US$700 millones y una mansión en RD

Según Pamela Bondi a Nicolás Maduro lo investigan como una presunta red de crimen organizado atribuida a su entorno. ( EFE )

La procuradora fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, declaró a Fox que autoridades estadounidenses han incautado bienes valorados en más de 700 millones de dólares vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, en distintas jurisdicciones internacionales. Entre los activos se encuentra una mansión en la República Dominicana, además de propiedades en otros países.

Bondi detalló que la lista de bienes decomisados incluye dos aviones privados multimillonarios, varias casas de alto valor en Florida, una montaña, nueve vehículos de lujo y sumas millonarias en joyas y efectivo.

Recompensa

Según la funcionaria, las incautaciones forman parte de acciones para desarticular una presunta red de crimen organizado atribuida al entorno de Maduro. Sin embargo, afirmó que, pese a estos golpes patrimoniales, "su reino de terror continúa".

La procuradora no ofreció más detalles sobre la ubicación exacta de la mansión en República Dominicana ni sobre las fechas en que se efectuaron las incautaciones.

El Gobierno de Estados Unidos aumentó ayer, jueves, a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber "estrangulado la democracia".

El monto es el más alto ofrecido por un gobierno estadounidense por la captura de un individuo.

La nueva suma duplica la establecida en enero de 2025 (25 millones de dólares), durante la administración de Joe Biden, que en su momento igualaba las ofrecidas por Osama Bin Laden, fundador del grupo terrorista Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y por el exdictador iraquí Saddam Hussein.

"Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional", afirmó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, al anunciar el "histórico" monto que recibirá quien aporte información que conduzca al arresto del mandatario venezolano.