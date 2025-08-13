Aumentan los casos de bacteria come carne en las costas de EE. UU.: qué es y cómo prevenirla

La muerte de Basil Kennedy, un navegante de 77 años y figura reconocida en el yachting del Golfo, ha vuelto a poner en alerta sobre la Vibrio vulnificus, llamada en inglés "flesh eating bacteria" o "bacterias carnívoras" , microorganismos que habitan de forma natural en aguas saladas y salobres, y que puede causar infecciones graves y potencialmente mortales.

Kennedy sufrió un pequeño rasguño en la pierna al rozar el remolque de su bote frente a su casa. Según contó su familia a The Advocate, limpió la herida con peróxido de hidrógeno y la cubrió, pero tres días después presentó fiebre, vómitos y signos de shock séptico. El diagnóstico: infección por Vibrio vulnificus. Pese a dos cirugías para retirar tejido dañado, falleció el 21 de julio.

Solo en 2025, Luisiana ha confirmado 17 casos —el 75 % por contacto con el agua— y Florida 16, con cinco muertes.

Qué es la Vibrio vulnificus

De acuerdo con los CDC, la Vibrio vulnificus es una de las especies de Vibrio que se encuentra de manera natural en zonas costeras. Su presencia es más común en aguas cálidas, especialmente durante los meses de verano. La infección, conocida como vibriosis, puede adquirirse de dos maneras principales:

Consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras, ya que la bacteria se concentra en estos moluscos filtradores.

Contacto de heridas abiertas (incluyendo cortes, quemaduras, tatuajes o perforaciones recientes) con agua salada o salobre.

En personas con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades crónicas como diabetes o enfermedad hepática, la bacteria puede invadir el torrente sanguíneo, provocando septicemia, fallo multiorgánico y la muerte. Según los CDC, uno de cada cinco pacientes infectados fallece, en ocasiones en menos de 48 horas.

Un riesgo en expansión

Expertos como Antarpreet Jutla, de la Universidad de Florida, explican que el calentamiento del océano está creando condiciones más favorables para la proliferación de Vibrio, extendiendo su alcance hacia zonas más al norte. Casos recientes se han documentado hasta en Carolina del Norte, Connecticut y Nueva York.

La temporada de huracanes incrementa el riesgo, señala la microbióloga Valerie Harwood, de la Universidad del Sur de Florida, debido a que las tormentas elevan la temperatura y la salinidad de las aguas costeras.

Medidas de prevención

Los CDC recomiendan:

Evitar entrar al mar o a aguas salobres con heridas abiertas, cortes o tatuajes recientes.

Lavar inmediatamente con agua y jabón cualquier herida tras el contacto con el mar o mariscos crudos.

Usar guantes al manipular mariscos crudos.

Cocinar completamente los mariscos, especialmente las ostras.