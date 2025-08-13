Mujer viajó desde EE. UU. para asesinar a un comerciante en Reino Unido y falló dos veces

Aimee Betro condenada en Reino Unido por conspirar para asesinar a un comerciante británico en 2019. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer estadounidense fue declarada culpable en el Reino Unido de conspirar para asesinar a un comerciante británico, tras viajar desde Wisconsin (Estados Unidos) para ejecutar el ataque, el cual no pudo llevar a cabo porque erró el tiro en dos ocasiones.

Aimee Betro, de 45 años y originaria de West Allis, llegó a Birmingham en septiembre de 2019 siguiendo las instrucciones de Mohammed Aslam, de 56 años, y su hijo Mohammed Nabil Nazir, de 31, ambos condenados en 2024 por el mismo caso.

Según la fiscalía, la acusada se disfrazó con un hiyab para ocultar su identidad y emboscar al comerciante Aslat Mahumad frente a su vivienda en el barrio de Yardley.

Dos intentos fallidos

El 7 de septiembre de 2019, a las 08:00 de la noche, Betro intentó dispararle a Mahumad a quemarropa con una pistola semiautomática, pero el arma se encasquilló. Horas después, ya en la madrugada, regresó y efectuó tres disparos contra la casa vacía antes de huir a Estados Unidos.

Las pruebas incluyeron imágenes de cámaras de seguridad, registros de vuelo y análisis balísticos que vincularon el arma con los disparos. El jurado también la halló culpable de posesión de un arma de fuego con intención de provocar temor e importación ilegal de munición.

La mujer fue hallada culpable de los cargos tras casi 21 horas de deliberaciones, según informó The Telegraph.

Durante su juicio, se escuchó que sus cómplices habían estado involucrados en una disputa con la familia, según recoge la cadena de noticias BBC. Nazir y Aslam resultaron heridos durante un disturbio en la boutique de ropa de Mahumad en julio de 2018.

No quedó claro las motivaciones de la estadounidense para involucrarse en la trama. Además, los registros apuntan a que Betro prácticamente no tenía pasado criminal antes del plan de asisnato fallido en Reino Unido.

La sentencia, presidida por el juez Drew en el Tribunal de la Corona de Birmingham, fue aplazada para el 21 de agosto. Betro permanece bajo custodia tras revocarse su libertad bajo fianza.

Cinco años prófuga

Tras errar su segundo intento de asesinar al comerciante, la mujer escapó hacia Estados Unidos y fue capaz de huir de la justicia británica durante casi cinco años.

Mientras estaba prófuga, Betro pasó varios años en Armenia, donde fue detenida por las autoridades y extraditada para enfrentar un juicio, después de que el periódico Daily Mail la localizara hasta un escondite.