Acusan a dominicano en Missouri por fraude a ancianos que envió más de US$5 millones a RD

Listado diario que mantenían los empleados del call center que se dedicaba a estafar a ancianos en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades federales en Massachusetts presentaron cargos contra 13 personas, incluido un hombre de origen dominicano residente en el condado de St. Charles, Missouri, por su presunta participación en un esquema de fraude contra ancianos que habría canalizado al menos US$5 millones hacia la República Dominicana.

El acusado, identificado como Chaman Silverio Balbuena, de 31 años, fue arrestado en Defiance, Missouri, y enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, y lavado de dinero. Según la acusación formal, Silverio Balbuena actuaba como uno de los "runners" o recolectores de efectivo, obteniendo dinero de las víctimas que creían estar ayudando a sus nietos.

Modo de operación

De acuerdo con la Fiscalía, personas ubicadas en la República Dominicana realizaban llamadas telefónicas a adultos mayores en Estados Unidos, haciéndose pasar por un nieto que supuestamente había estado involucrado en un accidente de tránsito. Luego, otro supuesto interlocutor, identificado como un "abogado", solicitaba dinero para cubrir honorarios legales.

La acusación señala que Silverio Balbuena utilizó cuentas de aplicaciones de transporte para coordinar la recogida de los fondos por parte de conductores de viajes compartidos, quienes desconocían el verdadero propósito del traslado.

Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, estas cuentas habrían sido utilizadas para recolectar al menos US$350,000 de al menos 25 víctimas.

Alcance del fraude

Las autoridades calculan que el esquema afectó a más de 400 personas y provocó pérdidas totales superiores a US$5 millones. Los fondos, según la investigación, fueron transferidos a la República Dominicana.

Silverio Balbuena se encuentra bajo custodia. La Fiscalía solicita que todos los acusados permanezcan detenidos para evitar que salgan de Estados Unidos.

Documentos judiciales indican que Silverio Balbuena está en el país sin estatus migratorio legal. Habría ingresado en 2018 tras contraer matrimonio con una ciudadana estadounidense, unión que finalizó en 2022.