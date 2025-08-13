Evita caer en un engaño similar: Este es el guion de la estafa que engañaba a abuelos de EE. UU.

Un anciano recibe una llamada de un número desconocido. ( SHUTTERSTOCK )

Una investigación federal en Estados Unidos reveló cómo una red internacional con base en la República Dominicana robó más de US$5 millones a cientos de personas mayores usando un guion bien ensayado y una estructura criminal organizada.

1. Todo comenzaba con los “Openers” (Iniciadores)

Los “iniciadores” eran la primera voz que escuchaba la víctima. Usaban un libreto diseñado para generar confianza y urgencia. Este es el texto original traducido al español que los investigadores encontraron:

- Hola, abuelo/abuela…

- Soy yo, tu nieto… (pausa, esperando respuesta)… tu nieto mayor.

- Estoy en [nombre del estado]. Vine porque un amigo falleció y quería dar mis respetos a su familia.

- Después del funeral, fuimos a un restaurante, cenamos, hicimos un brindis de despedida y tomé dos copas de vino. Al salir, una señora se pasó la luz roja y choqué contra ella. Cuando llegó la policía, me hicieron una prueba de alcoholemia y dijeron que superé el límite.

- Me dieron una llamada de cinco minutos y te llamé porque sé que puedes ayudarme.

- Por favor, prométeme que esto queda entre nosotros hasta que salga. Me da vergüenza.

- Me arrestaron y estoy en la cárcel. Me asignaron un defensor público llamado Mark Steven.

- Él dice que puedo salir hoy si pago la fianza, pero no puedo hacerlo por mi cuenta. Tengo dinero en mi cuenta, pero no puedo acceder a él. Por favor, ayúdame con la fianza. Te prometo que te lo devolveré cuando salga.

- Te quiero…

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/guion1-97cd465b.jpg Imagen con el guion usado por los estafadores para sacar dinero a sus víctimas. (FUENTE EXTERNA)

2. Entraban los “Closers” (Cerradores)

Una vez que la víctima mostraba disposición a ayudar, un “cerrador” tomaba el teléfono haciéndose pasar por abogado.

Confirmaba la historia falsa, explicaba el supuesto proceso legal y daba instrucciones claras para entregar el dinero, siempre con urgencia.

3. Aparecían los “Runners” (Mensajeros)

Los “mensajeros” recogían el dinero directamente o trasladaban a la víctima al banco.

En muchos casos, se usaban conductores de aplicaciones de transporte sin que supieran que participaban en un fraude.

El dinero era lavado y enviado a la República Dominicana.

4. El impacto

Más de 400 víctimas con una edad promedio de 84 años.

Más de US$5 millones robados.

13 personas acusadas; nueve detenidas y cuatro prófugas.

¿Cómo evitar caer en un fraude así?

Si recibes una llamada de este tipo, cuelga y contacta directamente a tu familiar.

No envíes dinero en efectivo ni a través de mensajeros desconocidos.

Consulta siempre con otro miembro de la familia antes de tomar decisiones.

Denuncia de inmediato cualquier intento de fraude a las autoridades.