¿Cómo Uber ayudó a identificar la red de fraude a abuelos que envió más de US$5 millones a RD?

Una investigación federal que desmanteló una presunta red internacional dedicada a estafar a personas mayores en Estados Unidos tuvo un punto de partida inesperado: la alerta de la empresa de transporte Uber a las autoridades, informó CBS Boston, citando a la fiscal federal para Massachusetts, Leah Foley.

De acuerdo con la acusación, la red —con base en la República Dominicana— utilizaba el llamado "grandparent scam" o "estafa del abuelo", en el que operadores de centros de llamadas se hacían pasar por nietos de las víctimas, alegando haber tenido un accidente de tránsito y solicitando dinero para supuestos gastos legales.

Una segunda persona, fingiendo ser abogado, reforzaba la solicitud.

Uso de Uber en el esquema

Según Foley, los acusados utilizaban a conductores de Uber —sin su conocimiento— para recoger el dinero en efectivo directamente de los hogares de las víctimas o para trasladarlas a sucursales bancarias. Las instrucciones para los viajes incluían excusas falsas, como el traslado de documentos.

El equipo de seguridad global de Uber detectó un patrón de viajes y solicitudes inusuales relacionados con esta operativa. La compañía reportó el hallazgo al FBI y mantuvo un seguimiento de las cuentas vinculadas a los sospechosos durante el desarrollo de la investigación, con el objetivo de prevenir más víctimas.

Uber señaló a CBS Boston que el caso "ejemplifica cómo la empresa utiliza tecnología antifraude para detectar y reportar rápidamente actividad sospechosa a las autoridades".

Además, indicó que ha incorporado modificaciones en la capacitación de sus conductores para que puedan identificar y reportar posibles intentos de fraude.

Las autoridades calculan que la estafa afectó a más de 400 personas, con una edad promedio de 84 años, y generó pérdidas por más de 5 millones de dólares. Al menos 50 de las víctimas residen en Massachusetts.

Las autoridades han acusado a 13 personas de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como lavado de dinero. Nueve de los acusados están bajo custodia, mientras que cuatro permanecen prófugos —dos en Estados Unidos y dos en la República Dominicana.